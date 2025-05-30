Cristiano Ronaldo'dan sürpriz karar: İmzayı atıyor
Sezon sonunda Suudi Arabistan ekibi Al Nassr ile olan sözleşmesi sona erecek Cristiano Ronaldo, sarı-lacivertli takımda kalmaya karar verdi.
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Dünya futbol tarihinin efsane isimlerinden Cristiano Ronaldo, uzun zamandır süre gelen transfer dedikodularına son noktayı koyuyor.
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Foot Mercato'da yer alan habere göre; Portekizli yıldız, Al-Nassr'da kalmaya karar verdi.
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Taraflar arasında anlaşma sağlandığını belirtilirken resmi açıklamanın da yakın zamanda geleceği söylendi.
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40 yaşındaki yıldız oyuncunun ismi Al-Hilal ile de anılmıştı. Ronaldo, 3 senedir sürdürdüğü Al-Nassr kariyerinde henüz kupa kazanamadı.
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Yıldız futbolcu, Al-Nassr kariyerinde toplamda 105 maçta forma giyerken 93 gol ve 19 asist yaptı.
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