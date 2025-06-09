Cristiano Ronaldo'dan hem kupa hem aşk pozu - Magazin haberleri

Cristiano Ronaldo'dan hem kupa hem aşk pozu - Magazin haberleri

UEFA Uluslar Ligi finalinde Portekiz ile İspanya karşı karşıya geldi. 2 - 2 sona eren mücadelede kazanan, penaltı atışlarıyla belirlendi. Rakibini penaltılarda 5 - 3 mağlup eden Portekiz, şampiyonluğa ulaştı.

REKLAM advertisement1

Portekiz Milli Takımı'nın efsane ismi Cristiano Ronaldo, kariyerindeki 34'üncü kupasını kazanarak rekorlarına bir yenisini daha ekledi.

REKLAM

Dünya futbolunun en çok konuşulan isimlerinden biri olan Cristiano Ronaldo, şampiyonluk sevincini sosyal medya hesabından milyonlarca takipçisiyle paylaştı.

40 yaşındaki yıldız futbolcu, uzun süredir birlikte olduğu ve iki kızının annesi olan 31 yaşındaki İspanyol sevgilisi Georgina Rodriguez ile verdiği kupalı pozları, kırmızı kalp emojisiyle sosyal medya hesabından paylaştı.

Öte yandan geleceği merak edilen Cristiano Ronaldo, hakkında çıkan transfer söylentilerine de açıklık getirdi. Yıldız futbolcu, Al-Nassr ile yeni sözleşme imzalayacağını duyurarak kariyerine Suudi Arabistan’da devam edeceğini açıkladı.

Fotoğraflar: Instagram