Fenerbahçe'ye Vitor Pereira döneminde transfer olan Miguel Crespo'ya devre arasında Avrupa'nın iki önemli ekibinin resmi transfer teklifinde bulunduğu belirtildi.

Sporx'in haberine göre; Miguel Crespo için İspanya'nın Atletico Madrid ile İngiltere'nin Everton kulüpleri resmi teklif yaptı.

Bu sezon Fenerbahçe forması ile 14 maça çıkan ve bu müsabakaların 10'unda ilk 11'de görev alan Miguel Crespo konusunda Fenerbahçe'nin herhangi bir görüşme yapmadığı ve devre arasında ayrılık düşünülmediği için bu tekliflere cevap verilmediği kaydedildi.

Atletico Madrid,Fenerbahçe'nin 25 yaşındaki oyuncusu için 1,2 milyon euro kiralama bedeli ve 10 milyon euro satın alma opsiyonu teklif etti.

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Everton'a imza atmaya çok yakın olan teknik direktör Vitor Pereira, İngiliz kulübü ile görüşme yaptığı sırada, Crespo'nun adını verdiği öğrenildi. Everton kulübü scoutları, oyuncuyu izledikten sonra Crespo'nun alınması yönünde raporunu hazırladı. Everton, Fenerbahçe'ye resmi teklifte bulunurken, yine bu teklifin cevapsız kalmasıyla transfer gerçekleşmedi.