Anime karakterlerini ya da film, şarkıcı, sanatçı dünyasından kült karakterleri taklit eden cosplay fenomenleri 1990'lı yıllardan beri artış gösteriyor. Cosplay sanatçıları sosyal medyadan paylaştıkları fotoğraflarda oldukça başarılı olduklarını gözler önüne seriyor. Alyson Tabbitha isimli cosplay tutkunu da sadece saç, makyaj ve kıyafetlerle ünlü isimlere kendini benzetiyor. Daha çok ufakken annesinin kendisi için hazırladığı Cadılar Bayramı kostümleriyle cosplay'e ilgi duyan Alyson Tabbitha 2014 yılında profesyonel olarak hobisini sürdürmeye başladı. Takipçi sayısını her geçen gün artıran Tabbitha, Karayip Korsanları filminde Johnny Depp'in canlandırdığı Jack Sparrow'dan Gal Gadot'un hayat verdiği Wonder Woman'a kadar herkesin kılığına girebiliyor. Genç kadının Instagram paylaşımlarıyla sizleri baş başa bırakıyoruz.

Nebula (Galaksinin Koruyucuları)