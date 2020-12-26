Sabah, muhabirlerin, "Ses kayıtları çıkarsa 1 milyon dolar ödeyeceğim demiştiniz sorusuna?" ise şu yanıtı verdi:

"Bu konu artık yargıdadır iki defa dava açıldı. Biri savcılığa suç duyurusu biri de maddi-manevi tazminat. Böyle bir başlık olmaz, benim açıklamalarımın hiçbirinde yok o ifade. Kullanılan başlık için de o gazeteyi şiddetle kınıyorum, Coşkun Sabah'a bu yapılmaz".