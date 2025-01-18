Çorum FK - Ümraniyespor: 3-1 (MAÇ SONUCU)
Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında ağırladığı Ümraniyespor'u 3-1 mağlup etti.
Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Çorum FK, evinde karşılaştığı Ümraniyespor'u 3-1 mağlup etti.
Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Furkan Ürün, Suat Güz
Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Loick Landre, Ferhat Yazgan, Atakan Akkaynak (Atakan Cangöz dk. 68), Thomas Verheydt, Suat Kaya (Eren Karadağ dk. 69), Tunahan Ergül, Kerem Kalafat (Burak Süleyman dk. 85), Kadir Seven, Geraldo (Amar Catic dk. 63), Erkan Kaş
Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Engjell Hoti (Andrej Dokanovic dk. 71), Serkan Göksu, Jurgen Bardhi (Batuhan Çelik dk. 71), Furkan Apaydın (Ali Turab Bülbül dk. 53), Cebio Soukou, Tomislav Glumac (Atalay Babacak dk. 90+2), Burak Öksüz, Oğuz Yıldırım (Barış Ekincier dk. 71), Benny, Dimitri Cavare
Goller: Tunahan Ergül (dk. 9), Geraldo (dk. 47) Thomas Verheydt (dk. 83) (Çorum FK), Tomislav Glumac (dk. 70)
Sarı kartlar: Hasan Hüseyin Akınay, Kerem Kalafat (Çorum FK), Engjell Hoti, Dimitri Cavare, Cihan Topaloğlu (Ümraniyespor)