Çorum FK: 3 - İstanbulspor: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Çorum FK, evinde İstanbulspor'u 3-1 mağlup etti. Ferhat Yazgan, Suat Kaya ve Eren Karadağ'ın golleriyle galibiyete ulaşan Çorum FK, 3 maçlık galibiyet hasretine son verdi ve puanını 29'a yükseltti. İstanbulspor ise haftayı 27 puanla tamamladı.
Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Çorum FK ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 3-1'lik skorla Çorum FK oldu.
Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 45+1'de Ferhat Yazgan, 58'de Suat Kaya ve 89. dakikada Eren Karadağ attı. Konuk ekibin tek golünü ise 53. dakikada penaltıdan Muammer Sarıkaya kaydetti.
Bu sonucun ardından Çorum FK, 3 maç sonra kazanarak puanını 29'a yükseltirken, İstanbulspor ise 27 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Çorum FK, Ümraniyespor'u ağırlayacak. İstanbulspor, Manisa FK'ya konuk olacak.