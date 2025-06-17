Kanlı arazi! Kuzen kuzeni öldürdü!
Çorum'un Sungurlu ilçesinde, arazi anlaşmazlığı sebebiyle kuzeni, 60 yaşındaki Mustafa U. tarafından silahla vurulan 48 yaşındaki Mustafa Unatoğlu hayatını kaybetti. Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı
Çorum'da olay, Sungurlu ilçesi Kuşçalı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mustafa Unatoğlu (48) ile akrabası Mustafa U. (60) arasında arazi anlaşmazlığı sebebiyle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
KUZENİNİ SİLAHLA ÖLDÜRDÜ
İHA'daki habere göre Mustafa U., yanında bulundurduğu tabancayla kuzeni Mustafa Unatoğlu'ya ateş etti. Olayı fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sağlık ekiplerince yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.