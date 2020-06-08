Corona virüs belirtileri, Türkiye'de de koronavirüs vakalarının düşüşe geçmesiyle birlikte gündemde. 14 güne kadar kuluçka süresinin olabileceğini bildiğimiz koronavirüs belirtileri bazen de hiç ortaya çıkmıyor ancak kişi taşıyıcı olarak hastalığı yaymaya devam ediyor. ABD'de yapılan bir araştırma, yeni corona virüs belirtilerini duyurdu. İşte (Covid-19) koronavirüsün yeni belirtileri ve gün gün koronavirüs belirtileri