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        Haberler Kültür-Sanat Opera-Bale 'Coppélia' balesi İstanbul'a geliyor

        'Coppélia' balesi İstanbul'a geliyor

        Yapay zekâ, sinema dili ve canlı orkestra ile klasik baleye yeni bir bakış sunan, Scottish Ballet'in büyük ilgi gören çağdaş uyarlaması, "Coppélia", 7–8 Kasım tarihlerinde ilk kez Zorlu PSM'de sahnelenecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.07.2025 - 13:42 Güncelleme: 21.07.2025 - 13:42
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        'Coppélia' balesi İstanbul'a geliyor
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        İngiltere’nin köklü dans topluluklarından Scottish Ballet, 1969’dan bu yana klasik baleyi çağdaş sanatla buluşturarak uluslararası alanda ses getiren prodüksiyonlara imza atmaya devam ediyor. 2022’de Edinburgh Uluslararası Festivali’nde prömiyerini yapan ve eleştirmenlerden tam not alan “Coppélia”, bu geleneğin en çarpıcı örneklerinden biri olarak seyircisini büyülemeye devam ediyor.

        Yapımın koreografi ve yönetmenliğini, sinema ile dansı sahnede buluşturan ünlü ikili Morgann Runacre Temple ve Jessica Wright üstleniyor. Orkestra şefi Christopher Hampson’un sanat direktörlüğünde geliştirilen bu iddialı prodüksiyon 7 ve 8 Kasım’da Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde seyirciyle buluşuyor.

        Yapay zekâ tasarımcısı Dr. Coppélius ve son icadı ‘Coppélia’ karakteri etrafında gelişen hikâye, dansın sınırlarını tiyatro, film ve dijital görsellikle genişletilirken Mikael Karlsson ve Michael P Atkinson’ın, Léo Delibes’in klasik müziğini elektronik ögelerle yeniden kurguladığı orijinal beste, Scottish Ballet Orkestrası tarafından canlı icra ediliyor.

        Jeff James’in yazdığı sesli anlatımlar, Will Duke’un çarpıcı video projeksiyonları ve Annemarie Woods’un 80’ler ilhamlı kostüm tasarımlarıyla birleşerek izleyiciyi gerçek ile yapay arasındaki çizgide bir yolculuğa çıkaran bu yenilikçi sahne deneyimi, sadece iki geceyle sınırlı olarak Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde keşfedilebilecek.

        Scottish Ballet: “Coppélia” etkinliğinin biletleri passo.com.tr'de satışa çıktı.

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        #Zorlu PSM
        #Coppélia
        #bale
        #Scottish Ballet
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