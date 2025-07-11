Kokunun uzun zamandır devam ettiğini belirten Cüneyt Göbel, "Biz burada uzun zamandır esnafız. Çok uzun zamandır buranın kokusu devam ediyor. Yazın gelmesiyle birlikte sivrisinekler de başladı. Dükkanımıza misafirlerimiz geliyor, yeri geliyor müşterilerimiz geliyor. Ama buranın kokusundan kaynaklı müşterilerimiz rahatsız oluyor. Yani buna bir çözüm bulunursa çok seviniriz. Koku çok rahatsız ediyor. Özellikle aşağı kısımda değil, yani üst katta oturuyoruz. Ve yukarıya aşağıda bulunanın yaklaşık bir 3-4 katı fazla koku geliyor. Evin içinde de koku çok fazla. Yani bunların çözümünün bulunması gerekiyor. Buranın çöpü de temizlenmiyor. Artık çöpüyle ilgili birkaç defa bildirim yaptık. Ama bunun geri dönüşü de yapılmadı. Kendi çabalarımızla birkaç defa temizlik yaptık. Dükkanlar olarak burada birleşiktik. Kenarları temizledik. Ama yine eski haline geri geldi çok kısa sürede. Durum bu şekilde" diye konuştu.