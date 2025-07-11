Çöplüğe dönen Galata Deresi'nde koku ve sinek şikâyeti
İstanbul Kağıthane'de Galata Deresi'ne atılan çöpler nedeniyle mahalleli gelen kötü koku ve sivrisineklerden rahatsız olduklarını belirterek tepki gösterdi. Mahallede oturan Hayder Edizer, "Akşamları insan çıkamıyor, balkonda oturamıyor. Çoluk çocuk balkonun kapısını kapatıp oturuyor. Sinekten hep hastalık, insanların vücudunda yara çıkıyor. Çocukların vücudunda yara çıkıyor" dedi
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İstanbul'un Kağıthane ilçesindeki Galata Deresi'ne atılan çöpler, kötü koku ve sivrisineklerin bölgede artmasına neden oldu.
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Dere çevresinde oturanlar, oluşan kirlilikle birlikte ortaya çıkan kötü koku ve sivrisineklerden şikayetlerini dile getirdi. Çevrede yaşayanlar, derenin temizlenmesi ve önlem alınması için çağrıda bulundu.
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Kötü kokudan rahatsız olduğunu belirten iş yeri sahibi Cahit Kincüce, "50 senedir burada oturuyoruz. Kokudan duramıyoruz. Akşam kapıyı, pencerelerimizi kapatıyoruz. Sivrisinek dolu. Ayağımı gece sivrisinekler ısırdı. Hep yara oldu, yatamıyoruz. Çoluk çocuğumuz hasta. Her gün hastaneye gidiyoruz. Bir çare bulunsun. Birkaç sefer belediyeye gittik. Belediye bir daha gelmedi. Kaç tane imza topladık, cevap gelmedi. İSKİ' ye gittik, o da öyle. Cevap yok. Pisliğin içindeyiz, yardım bekliyoruz" dedi.
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Mahalle sakini Hayder Edizer, "İstanbul'un göbeğinde bu manzara, insan utanıyor. Büyükşehir belediyesine dilekçe yazdık, imza verdik. İlçe belediyelere topladık imza verdik. Hiçbirinde ses yok. İlçe belediyesi, büyükşehir belediyesine atıyor. Büyükşehir ilçe belediyelerine atıyor. İstanbul'un merkezi burası. Utansınlar, ben onu diyorum başka bir şey de diyemiyorum. Akşamları insan çıkamıyor, balkonda oturamıyor. Çoluk çocuk balkonun kapısını kapatıp oturuyorlar. Sinekten hep hastalık bulaşıyor, insanların vücudunda yara çıkıyor. Çocukların vücudunda yara çıkıyor. Şimdi burada oturuyordum. Kokuyu duyuyorsunuz, görüyorsunuz. Yani söylemeye gerek yok. Taksim, Beyoğlu, Kadıköy olsaydı, bu manzarayı böyle bırakmazlardı. Ben 50 senedir burada ikamet ediyorum. 50 senedir bu böyle. Bu manzarayı böyle izliyoruz" ifadelerini kullandı.
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Kokunun uzun zamandır devam ettiğini belirten Cüneyt Göbel, "Biz burada uzun zamandır esnafız. Çok uzun zamandır buranın kokusu devam ediyor. Yazın gelmesiyle birlikte sivrisinekler de başladı. Dükkanımıza misafirlerimiz geliyor, yeri geliyor müşterilerimiz geliyor. Ama buranın kokusundan kaynaklı müşterilerimiz rahatsız oluyor. Yani buna bir çözüm bulunursa çok seviniriz. Koku çok rahatsız ediyor. Özellikle aşağı kısımda değil, yani üst katta oturuyoruz. Ve yukarıya aşağıda bulunanın yaklaşık bir 3-4 katı fazla koku geliyor. Evin içinde de koku çok fazla. Yani bunların çözümünün bulunması gerekiyor. Buranın çöpü de temizlenmiyor. Artık çöpüyle ilgili birkaç defa bildirim yaptık. Ama bunun geri dönüşü de yapılmadı. Kendi çabalarımızla birkaç defa temizlik yaptık. Dükkanlar olarak burada birleşiktik. Kenarları temizledik. Ama yine eski haline geri geldi çok kısa sürede. Durum bu şekilde" diye konuştu.
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DHA'nın haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) konu ile ilgili bir açıklama yapılmadı.
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