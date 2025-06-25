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        Haberler Dünyadan Conor McGregor'un tekne romantizmi - Magazin haberleri

        Conor McGregor'un aile tatili

        İrlandalı karma dövüş sanatları sporcusu (UFC) Conor McGregor, ailesiyle birlikte Ibiza'da tekne tatili yapıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.06.2025 - 11:31 Güncelleme: 25.06.2025 - 11:31
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        Tekne romantizmi
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        Karma dövüş sanatlarının en popüler sporcuları arasında yer alan ancak ringlerden emekli olan Conor McGregor, pek çok yıldız gibi tatil için İspanya'nın Ibiza adasını tercih etti.

        Conor McGregor, eşi Dee Devlin ve üç çocuğuyla tekne tatili yapıyor.

        Deniz ve güneşin tadını çıkaran Conor McGregor, bir ara Dee Devlin ile romantik anlar yaşadı.

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        DÜNYANIN EN ÇOK KAZANAN SPORCUSU OLDU

        36 yaşındaki McGregor, 2021'de Forbes tarafından dünyanın en çok kazanan sporcusu olarak gösterilirken 180 milyon dolar gelir elde ettiği bildirildi.

        2020'de üçüncü kez emekli olduğunu açıklayan Conor McGregor; "Dövüşten emekli olmaya karar verdim. Muhteşem anılar için hepinize teşekkür ediyorum. Ne yolculuk oldu ama" ifadelerini kullanmıştı. İrlandalı dövüşçü, 2016 ve 2019 yıllarında da emekli olduğunu açıklamış ancak daha sonra spora geri dönmüştü.

        Conor McGregor ve Dee Devlin, 2022'de 75'inci Cannes Film Festivali'ne birlikte katılmıştı.

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        Karma dövüş sanatlarının en popüler sporcuları arasında yer alan McGregor'un Cage Warriors ve UFC (Ultimate Fighting Championship) organizasyonlarında şampiyonlukları bulunuyor.

        2018'deki hafif sıklet unvan maçında Khabib Nurmagomedov'a yenilen McGregor, son olarak 2020'nin ocak ayında 'Kovboy' lakaplı ABD'li dövüşçü Donald Cerrone'yi 40 saniyede mağlup etmişti.

        DAVALARLA DA GÜNDEME GELDİ

        Conor McGregor, kariyeri boyunca sürücü suçlarından saldırıya, kamu düzenini bozmaktan cinsel saldırıya kadar uzanan davranışları nedeniyle birçok tartışmanın odağı oldu. 2023 Dublin isyanları, İrlanda hükûmetinin göç politikası ve ırk konularıyla ilgili yaptığı açıklamalar da büyük tepki çekti.

        Kasım 2024'te İrlanda Yüksek Mahkemesi, sivil bir davada Conor McGregor’un Aralık 2018’de bir kadına saldırdığını ve cinsel saldırıda bulunduğunu tespit ederek 248 bin Euro'nun üzerinde tazminat ödemesine hükmetti. Aralık 2024’te ise mağdurun yaklaşık 1 milyon 500 bin Euro tutarındaki tüm hukuk masraflarını karşılamasına karar verildi. Kararın ardından McGregor sert eleştiriler aldı ve birçok sponsorluk anlaşmasını kaybetti.

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        #Conor McGregor

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