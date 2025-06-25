Karma dövüş sanatlarının en popüler sporcuları arasında yer alan ancak ringlerden emekli olan Conor McGregor, pek çok yıldız gibi tatil için İspanya'nın Ibiza adasını tercih etti.

Conor McGregor, eşi Dee Devlin ve üç çocuğuyla tekne tatili yapıyor.

Deniz ve güneşin tadını çıkaran Conor McGregor, bir ara Dee Devlin ile romantik anlar yaşadı.

DÜNYANIN EN ÇOK KAZANAN SPORCUSU OLDU

36 yaşındaki McGregor, 2021'de Forbes tarafından dünyanın en çok kazanan sporcusu olarak gösterilirken 180 milyon dolar gelir elde ettiği bildirildi.

2020'de üçüncü kez emekli olduğunu açıklayan Conor McGregor; "Dövüşten emekli olmaya karar verdim. Muhteşem anılar için hepinize teşekkür ediyorum. Ne yolculuk oldu ama" ifadelerini kullanmıştı. İrlandalı dövüşçü, 2016 ve 2019 yıllarında da emekli olduğunu açıklamış ancak daha sonra spora geri dönmüştü.