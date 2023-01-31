Yunan mitolojisinde; doğum tanrıçası Hera, rakibi Gerana'yı kocası Zeus'la ilişkisi olduğu için uzun boyunlu bir turnaya dönüştürür. Yeni doğan çocuğundan ayrılmak istemeyen Gerana da bebeğini bir battaniyeye sarar ve gagasında çocuğuyla birlikte uçup gider.

Bu efsaneye bakıldığında, anlatılan masallarla ne kadar uyumlu olduğunu görmek şaşırtıcı.

(Fotoğrafta bir turna görülüyor.)