Bununla birlikte, leyleklerin bu kadar popüler olmasının başka bir nedeni daha var. 19. yüzyılda Hans Christian Andersen'ın "Leylekler" isimli kitabı, leylek hikâyesinin bilinirliğini büyük ölçüde artırdı. Kitapta, onları ebeveynlerine götürecek leylekleri bekleyen beyaz kuşlar tasvir ediliyordu.
Tüm dünyaya hızlı bir şekilde yayılan masal sonrasında leylek yalanı, özellikle Viktorya dönemi İngiltere'sinde ebeveynlerin sıklıkla başvurduğu bir yalan oldu. Aradan geçen yıllara rağmen leylekler hâlâ ebeveynlerin bir numaralı sırdaşı gibi gözüküyor.
Kaynak: BBC