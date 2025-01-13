İstanbul Modern, yarıyıl tatilinde çocuklara sanat dolu bir program hazırladı. 7–10 yaş arası çocuklar, müze eğitimcileriyle birlikte sanatı yorumlayacak ve sanatsal üretimler gerçekleştirecekleri atölye çalışmalarına katılacak.

Yarıyıl Sanat Okulu’nda; Mikro Formlarla Sanat, Duvarların Resmi, Kentin Kolajları, Lekeler ve Çizgiler, İmgelerle Otoportre, Kostümler ve Resimler, Hazır Nesne ile Heykel, Modern Figüratif Resimler, Lirik mi Geometrik mi? ve Manzaranın Dönüşümü adlı 10 farklı atölye yer alıyor. Müzenin koleksiyon sergisinde yer alan sanat çalışmalarının incelenmesiyle başlayan atölyelerde sanat tarihinden örnekleri keşfeden çocuklar, sanat çalışmaları üreterek programı tamamlıyor.

Çocuklar İçin Yarıyıl Sanat Okulu’nda yer alan her bir atölye, sanatın farklı kavramlarına ve üretim biçimlerine odaklanıyor. Katılımcılar, atölyelerin birine veya hepsine, tarihleri seçerek kayıt yaptırabiliyor. İstanbul Modern, on farklı atölyenin en az beşine katılan çocuklara Çocuklar İçin Yarıyıl Sanat Okulu Katılım Belgesi verecek!

YARIYIL SANAT OKULU ATÖLYELERİ

Mikro Formlarla Sanat

20 ve 27 Ocak 2025 | Pazartesi, 10.30–12.30

Gözle göremediğimiz canlıların mikroskobik görüntüleri, bilimi olduğu kadar sanatı da ilgilendiriyor. Farklı biyolojik formların mikro kamera ile çekilen görüntülerinin ekrana yansıtılarak incelendiği atölye çalışmasında çocuklar, gözlemledikleri formlardan yola çıkarak resimler hazırlıyor. Doğal formları hatırlatan dokularla frotaj tekniğini deneyimleyerek programı tamamlıyor.

Duvarların Resmi

21 ve 28 Ocak 2025 | Salı, 10.30–12.30

Çocukları geçmişten bugüne sanatçıların yaşadıkları ya da gezip gördükleri yerleri nasıl resimlediklerini keşfetmeye davet eden atölyede müze koleksiyonundan yapıtları yorumlayan çocuklar, atölye uygulamasında kâğıtları buruşturarak, yırtarak ve katlayarak çağdaş sanat çalışmalarından ilhamla şehir duvarlarını anlatan kolaj resimler yapıyor.

Kentin Kolajları

22 ve 29 Ocak 2025 | Çarşamba, 10.30–12.30

Şehrin tarihi ve kültürel özelliklerini sanat aracılığıyla düşünmeye davet eden kent kavramına odaklanan atölyede çocuklar, müze koleksiyonundaki yapıtlardan ilham aldıktan sonra foto blok malzeme ile katmanlar oluşturarak hazırladıkları üç boyutlu kent resimlerini stilize çizimler ekleyerek tamamlanıyor.

Lekeler ve Çizgiler

23 ve 30 Ocak 2025 | Perşembe, 10.30–12.30

Çizgi, leke ve doku gibi sanatın temel kavramlarına odaklanan atölye, çocukları soyut resimlerin dünyasına çağırıyor. Sanat tarihinden örnek yapıtların yorumlanmasıyla başlayan atölye, çocukların sulu boya tekniğiyle oluşturduğu doğaçlama lekeler ve farklı karakterlere sahip çizgilerle tasarladıkları desen çalışmalarıyla tamamlanıyor.

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İmgelerle Otoportreler

24 ve 31 Ocak 2025 | Cuma, 10.30–12.30

Atölye, çocukların yüz ifadelerini taklit ettikleri ve duygularını canlandırdıkları kısa bir oyunla başlıyor. Ardından, resim, heykel, yerleştirme ve video sanatı gibi farklı sanat uygulama biçimlerini kullanan sanatçıların otoportreleri inceleniyor. Çocuklar, müze koleksiyon sergisindeki bazı eserleri yorumluyor ve program, onların tasarladıkları imgelerle otoportreler oluşturmalarıyla tamamlanıyor.

Kostümler ve Resimler

20 ve 27 Ocak 2025 | Pazartesi, 13.30–15.30

Atölye, sanat tarihinden ilham alarak kostüm tasarım fikirleri geliştirmeye odaklanıyor. Çocuklar, sanat tarihinden örneklerin yer aldığı bir sunumu izleyerek, resimlerdeki dönemleri ve kostümleri değerlendiriyor. Özel tasarlanmış kâğıt kalıplar üzerine renkler, çizgiler ve lekelerle desenler oluşturarak eskiz mankenleri üzerinde bir kostüm tasarlıyorlar. Ardından, bu kostümü giyen bir figür için resim çalışması yaparak atölye çalışmasını tamamlıyorlar.

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Hazır Nesne ile Heykel

21 ve 28 Ocak 2025 | Salı, 13.30–15.30

Çağdaş sanat üretimlerinde hazır nesne kullanımına odaklanan atölyede, heykel sanatının tarihi ve üretim türlerine dair çocuklara bilgi veriliyor.

Müze koleksiyonundaki yapıtları yorumlayan çocuklar, atölye kapsamında, kullanım amacını yitirmiş karton rulolardan küçük heykeller oluşturuyor.

Modern Figüratif Resimler

22 ve 29 Ocak 2025 | Çarşamba, 13.30–15.30

Atölye, çocukların figür kavramını görsel ve işitsel olarak tanımlamalarına odaklanıyor. Müze koleksiyonundaki yapıtları yorumlayan çocuklar, resimlerdeki imgelerden yola çıkarak siluetler oluşturup figüratif resimlerini tamamlıyor.

Manzaranın Dönüşümü

23 ve 30 Ocak 2025 | Perşembe, 13.30–15.30

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İnsanın çevresi ve doğa ile kurduğu ilişkiyi sanat tarihinden örneklerle sunan atölye, çocukların, çağdaş sanatçıların manzara konusunu nasıl ele aldıklarını yorumladıkları koleksiyon sergisiyle başlıyor. İncelenen çağdaş sanat örneklerinden ilham alan çocuklar, atölye uygulamasını kolaj ve suluboya teknikleriyle gerçekleştirdikleri resim çalışmalarıyla tamamlıyor.