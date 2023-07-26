Çocuklar Duymasın'ın feminist Duygu'suydu! Eşi bakın kim çıktı!

2002-2019 yılları arasında yayınlanan ve yapımcılığını Birol Güven'in yaptığı aile ve durum komedisi türündeki 'Çocuklar Duymasın' dizisinde Duygu karakterini canlandıran Ayşecan Tatari, özel hayatıyla gündem oldu. Güzel ismin eşi de kendisi gibi ünlü oyuncuymuş.