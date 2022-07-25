Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Çocuklar Duymasın'ın Beton Orçun'unu bir de şimdi görün! 19 yaşındaki Alp Eren Khamis son haliyle mankenlere taş çıkartıyor!

Çocuklar Duymasın'ın Beton Orçun'unu bir de şimdi görün! Alp Eren Khamis mankenlere taş çıkartıyor!

Yayınlandığı dönemin en çok izlenen dizilerinden biri olan Çocuklar Duymasın'ın Beton Orçun'u Alp Eren Khamis son haliyle gündeme geldi. Pınar Altuğ, Tamer Karadağlı ve Zeyno Günenç gibi ünlü oyuncularla başrolü paylaşan Alp Eren Khamis hayat verdiği Beton Orçun karakteriyle hafızalara kazındı. Dizide Selami ve Gönül'ün biricik oğullarını canlandıran çocuk yıldız şimdilerde 19 yaşında. Hatırla Sevgili, Muro:Nalet Olsun İçimdeki İnsan Sevgisine ve Günce adlı yapımlarda rol alan Khamis değişimiyle adından söz ettirdi. İşte, Çocuklar Duymasın'ın Orçun'u Alp Eren Khamis'in son hali...

25.07.2022 - 16:28 | Güncelleme: ABONE OL

  • Çocuklar Duymasın'ın Orçun'u Alp Eren Khamis son haliyle gündeme geldi.

  • 2002 ile 2019 yılları arasında yayımlanan Türk dizisinde Gönül ve Selami'nin biricik oğlunu canlandıran çocuk oyuncu şimdilerde 19 yaşında.

  • Küçük yaşlardan itibaren ekranlarda yer alan Khamis, başarılı oyunculuğuyla alkış topluyor.

  • Başrollerinde Pınar Altuğ, Tamer Karadağlı, Zeyno Günenç, Volkan Severcan ve Alparslan Özmol gibi ünlü isimlerin yer aldığı Çocuklar Duymasın'ın Beton Orçun'u Hatırla Sevgili, Muro:Nalet Olsun İçimdeki İnsan Sevgisine, Çocukluk günleri, En Son Babalar Duyar ve Günce gibi yapımlarda ekran karşısına çıktı.

  • Khamis, Lübnan'lı bir baba ve Türk bir annenin oğlu olarak 2003 yılında dünyaya geldi.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.