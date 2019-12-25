Çocuk dizisi oyuncuları izleyicisi tarafından sıkça araştırılıyor. Star TV ekranlarında yayınlanan Çocuk dizisi konusu ile de beğeni topladı. Peki, Çocuk dizisi oyuncuları kimler? Ayrıntılar haberimizde...

ÇOCUK DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Başrollerini; Nazan Kesal, İsmail Hacıoğlu, Serhat Teoman, Merve Çağıran, Ceyda Ateş Toplusoy, Kenan Acar, Nimet İyigün ve Mehmet Emin Güney’in paylaştığı, dizinin yönetmen koltuğunda Serkan Birinci otuyor. Dizinin senaryosunu ise Nazlı Sunlu Kaçan ve Hilal Yıldız birlikte kaleme alıyor.

ÇOCUK DİZİSİ KONUSU NEDİR?

“Çocuk” Dört kadının annelikleriyle sınandığı yolda, çocuklarının da anneleriyle sınanacağı bir hikayedir… Hayat kadını bir annenin kızı olan Akça kendi evladına daha iyi bir gelecek verebilmek için anneliğinden vazgeçerken, varlıklı bir ailenin gelini olan Şule, bir ömür boyu Akça’nın bebeğine annelik yapmaya söz verir. Adını Efe koyduğu bebeğe evladı gibi bakıp büyütürken kendi çocuğunun doğmasıyla işler değişir. Kayınvalide Asiye’nin ise herkesin hayatını alt üst edecek büyük bir sırrı vardır.

ÇOCUK DİZİSİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Çocuk dizisinin seti İstanbul'da gerçekleşmektedir. Sultan Ahmet Meydanı'nda da çekimleri mevcuttur. Öte yandan dizide İstanbul Beykoz, Sarıyer gibi yerlerin kullanılacağı da verilen bilgilerin arasında.