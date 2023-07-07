Çocuğunuzla eğlenceli dikiş aktiviteleri

Çocuğunuza en kolay öğretebileceğiniz şey düğme dikmek. Bir kumaş parçası, iğne, düğme ve iplik yeterli...

Bu kitap ayracını, elinizdeki kumaşlarla, deri parçalarıyla, keçeyle süsleyerek yapabilirsiniz. Ebat olarak belirlediğiniz parçadan iki adet yüz çıkardıktan sonra, bunları bir tarafını dikmeden bırakacak şekilde dikin. Kalan kısmını istediğiniz gibi dekore edebilirsiniz. Dikmediğiniz boş kalan kısmını kitapta kaldığınız sayfaya geçirerek, ayraç olarak kullanabilirsiniz.

15 Şurada Paylaş!









Yumurtadan çanta

Sevimli görünen yemekleri bir liste yapsalar, tavada yumurta birinciliği alırdı herhalde. Şimdi hem çocukların da çok sevdiği bu yumurtayı, dikerek çantaya dönüştürelim! İşte ihtiyaç listemiz

Yapılışı

Hangi ebatlarda olacağına karar verdikten sonra sarı keçeden yuvarlak bir parça, beyaz keçeden ise istediğiniz büyüklükte ama tavada yumurta şeklinde bir şekil çıkarın. Ardından, sarı parçayı beyaz parçanın tam ortasına dikin. Bu yaptığınız parçadan bir adet daha yaptıktan sonra bu iki beyaz parçayı birbirine dikin. Buraya kadar işlem tamam! Ardından, çantanın fermuarını dikeceğiniz boşluğa fermuarı yerleştirip onun da dikimini yapın.