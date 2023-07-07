Çocuğunuzla eğlenceli dikiş aktiviteleri
Yaz tatili geldi. Ufak çocuğunuz evde oyalanamıyorsa zihnini ve parmaklarını meşgul edecek yeni şeyler öğrenmesinin vakti gelmiş demektir. Ona dikiş konusunda rehberlik edebilirsiniz.
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Düğme dikme
Çocuğunuza en kolay öğretebileceğiniz şey düğme dikmek. Bir kumaş parçası, iğne, düğme ve iplik yeterli...
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Kumaş parçalarından kedi
MalzemelerPamuklu kumaş parçaları Gözler için iki adet düğme Burun için siyah keçe Kalbi için leçe parçası Ağzı için süslenmiş ip Kalbi için süslenmiş ip Doldurma malzemesi
YapılışıKedi kalıbının ayrı ayrı parçalarını farklı kumaş parçalarından kesebilirsiniz. Kollarını gövdesini, kulaklarını vs. Öncelikle yüzünü yapmak için ön tarafta kullanacağınız kumaşta yüzü için düğmeleri, keçe parçalarını diki Gövdesi dışındaki parçaları ayırın ve onları doldurma malzemeleriyle doldurun, ardından dikin Ardından gövdeyi de doldurarak, bütün malzemeleri yerlerine dikin.
- 3
Keçeden telefon kabı
MalzemelerÇeşitli ebatlarda keçe İğne, iplik ya da dikiş makinesi Düğme Lastik
Yapılışı
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- 4
Eldiven canavarlar
MalzemelerEldiven Dolgu elyafı Dikiş makinesi İğne, iplik Süsleme için düğme, keçe, boncuk...
Yapılışı
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El yapımı gözlük kapları
MalzemelerÇeşitli renklerde, özellikle kontrast renklerde keçe Boncuklar, boncuklu ipler Dekorasyon için kullanabileceğiniz başka dekoratif malzemeler tercihen kullanılabilir
Yapılışı
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Keçeden hayvan figürleriyle anahtarlıklar
MalzemelerÇeşitli renklerde keçe Anahtar tutacağı Kurdele
Yapılışı
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- 7
Minik tutacaklı anahtarlık
MalzemelerUfak bir parça kumaş Anahtar tutacağı
Yapılışı
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Kahve tutacağı
MalzemelerKumaş parçalar Cırt cırtlı yapıştırıcı Kumaş sabitleyici
Yapılışı
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Katlanmış saç bandı
MalzemelerKumaş parçası Tela parçası Elastik saç bandı Dekorasyon için küçük inciler Keçe parçası
Yapılışı
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- 10
Balık şeklinde çamaşır çantası
MalzemelerYaklaşık birer metre kadar iki çift kumaş, biri balığın tepesi, diğeri de alt bölümü için Çantanın ağzını bağlamak için bir miktar ip ya da kurdele Gözlerini yapmak için keçe parçaları Uçkuru sabitlemek için bir firkete
Yapılışı
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Kokulu kesecikler
Malzemelerİstediğiniz büyüklükte kare kumaş parçaları Dikmek için gereken malzemeler, iğne, iplik ya da dikiş makinesi Güve savar lavanta tomurcukları
Yapılışı
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Gülen yüz şeklinde anahtarlıkEn sevdiğiniz ifadeye uygun renkte keçe Keçeyle eşleşecek renkte ip Anahtar başlığı ve tutturucu Eğer karakterlerin içini doldurmak isterseniz, yün ya da pamuk
YapılışıKumaşı kesmek için yuvarlak bir cismi kalıp olarak kullanın ve istediğiniz büyüklükte iki adet birbirinin eşi keçeyi kesin. Ardından bir yüzün üzerinde detayları çalışın. Kestiğiniz minik parçaları yapıştırarak ya da dikerek en sevdiğiniz gülen yüzü oluşturun Sonra, eğer ki gülen yüzün içini doldurmak isterseniz, yün parçalarıyla ya da pamukla doldurun ve iki parçayı birbirine dikin. Anahtar başlığını ve tutturucuyu küçük bir kumaş parçasıyla ana parçaya dikin vee, hazır!
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- 13
Kitap ayracı
Bu kitap ayracını, elinizdeki kumaşlarla, deri parçalarıyla, keçeyle süsleyerek yapabilirsiniz. Ebat olarak belirlediğiniz parçadan iki adet yüz çıkardıktan sonra, bunları bir tarafını dikmeden bırakacak şekilde dikin. Kalan kısmını istediğiniz gibi dekore edebilirsiniz. Dikmediğiniz boş kalan kısmını kitapta kaldığınız sayfaya geçirerek, ayraç olarak kullanabilirsiniz.
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Kumaş parçalarından anahtarlıkKumaş parçaları Ufak parça sabitleyici kumaş Dekorasyon için kalın keçe Renkli düğmeler Anahtar halkası Dikiş makinesi Kalıp çıkarmak için malzeme Dekorasyonu için varsa sürfile makası
Yapılışı
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Yumurtadan çanta
Sevimli görünen yemekleri bir liste yapsalar, tavada yumurta birinciliği alırdı herhalde. Şimdi hem çocukların da çok sevdiği bu yumurtayı, dikerek çantaya dönüştürelim! İşte ihtiyaç listemizSarı ve beyaz keçe Makas Fermuar (Uzunluğunu, çantanın büyüklüğüne göre ayarlamanız mümkün) Dikiş makinesi
Yapılışı
Hangi ebatlarda olacağına karar verdikten sonra sarı keçeden yuvarlak bir parça, beyaz keçeden ise istediğiniz büyüklükte ama tavada yumurta şeklinde bir şekil çıkarın. Ardından, sarı parçayı beyaz parçanın tam ortasına dikin. Bu yaptığınız parçadan bir adet daha yaptıktan sonra bu iki beyaz parçayı birbirine dikin. Buraya kadar işlem tamam! Ardından, çantanın fermuarını dikeceğiniz boşluğa fermuarı yerleştirip onun da dikimini yapın.