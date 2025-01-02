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        Haberler Gündem Güncel Çocuğundan anahtarı alıp eve girdi! Karısını 5 yerinden bıçakladı | Son dakika haberleri

        Çocuğundan anahtarı alıp eve girdi! Karısını 5 yerinden bıçakladı

        Kadına şiddet bitmek bilmiyor. Samsun'da yaşayan Muradiye Ordulu, boşanma aşamasındaki kocası Birol Ordulu tarafından 5 yerinden bıçaklandı. Çocuğundan anahtarı alarak eve girdiği öğrenilen caninin yakalanması için çalışma başlatılırken, saldırıya uğrayan kadının ağır yaralandığı öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 16:18 Güncelleme: 02.01.2025 - 16:18
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        Korkunç olay Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde meydana geldi. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan 45 yaşındaki Birol Ordulu, çocuğundan evin anahtarlarını alarak boşanma aşamasındaki eşi 38 yaşındaki Muradiye Ordulu'nun evine gitti.

        5 YERİNDEN BIÇAKLADI

        DHA'da yer alan habere göre burada bir süre bekleyen Birol Ordulu, geldiğinde eşi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Birol Ordulu, eşi Muradiye Ordulu'yu 5 yerinden bıçakladı.

        Çığlık seslerini duyan komşular, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

        Ağır yaralanan 3 çocuk annesi Muradiye Ordulu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bafra Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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        #Samsun
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