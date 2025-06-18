Çocuğuna tekme atan baba gözaltına alındı
Eyüpsultan'da, bir adam apartmanın koridorunda çocuğuna tekme attı. Merdivenlerden yuvarlanan çocuk ağır yaralandı. Baba ise gözaltına alındı. O anlar kameraya yansıdı
Eyüpsultan Çırçır Mahallesi'nde yaşayan Turgay T. isimli şahıs, binanın merdivenlerinde yürüyen çocuğuna tekme attı. Tekme merdivenlerden yuvarlanan çocuk ağır yaralandı.
Çocuğun bağırışlarına çıkan komşular, adama tepki gösterdi. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından çocuğu hastaneye kaldırdı. Çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Cani babanın çocuğuna tekme attığı ve çocuğun yuvarlandığı anlar kameraya yansıdı. Baba gözaltına alındı.
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