Çocuğun barda dans etmesine soruşturma

Muğla Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Marmaris ilçesinde faaliyet gösteren bir barda 2 yetişkin ve 1 çocuğun dans ettiği görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine iş yerinin tespit edildiği, iş yeri sahibi A.A. ile F.K. ve E.M. hakkında adli süreç başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu işletmenin Marmaris Kaymakamlığınca 10 gün faaliyetten men edildiği kaydedildi.

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