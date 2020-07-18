Derby County menajeri Phillip Cocu, Fenerbahçe'yi çalıştırdığı dönemden eski öğrencisi Ferdi Kadıoğlu'nu kadrosunda görmek istiyor. İngiliz basınına göre; Championship ekibinin 5 kişilik transfer listesinde Ferdi de var. Devre arasında Fenerbahçe'nin kapısını çalan Derby'nin sezon sonunda tekrar teklif yapacağı belirtildi.

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