Coca-Cola temettü ödeme takvimi 2025: CCOLA Coca-Cola temettü ne zaman yatacak, ne kadar ödeyecek?
Coca-Cola temettü ödeme tarihi hisse sahibi yatırımcılar tarafından araştırılmaya başlandı. Coca-Cola İçecek A.Ş. (CCOLA), Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama ile 2024 yılı net dönem kârından yatırımcılarına temettü dağıtacağını duyurdu. Böylece temettülerin ne zaman yatırılacağı ve ne kadar ödeneceği belli oldu. Şirket, brüt yüzde 107,22, net yüzde 91,13 oranında nakit temettü dağıtacak. Peki, Coca-Cola temettü ödemesi ne zaman yatacak, hangi gün hesaba geçer? CCOLA hisse başı ne kadar temettü ödeyecek? İşte, 2025 CCOLA Coca-Cola temettü ödeme tarihleri ve tutarı hakkında detaylar...
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Coco-Cola temettü ödeme takvimi 2025 Mayıs ayının son günlerine girilmesiyle birlikte gündemde en çok araştırılan konulardan biri oldu. Coca-Cola İçecek A.Ş. yatırımcıları, önümüzdeki hafta 2025 yılı temettü ödemelerini almaya hazırlanıyor. CCOLA’nın nakit kâr payı ödemesi için hak kullanım tarihi belli oldu. Temettüler T+2 gününde nakit olarak hesaplara geçecek. Peki, Coca-Cola temettü ödemesi ne zaman yatacak, ne kadar ödenecek? İşte, 2025 CCOLA Coca-Cola temettü ödeme tarihi ve tutarı hakkında detaylar...
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COCA-COLA İÇECEK (CCOLA) YÜZDE 107 ORANINDA TEMETTÜ DAĞITACAK
Coca-Cola İçecek A.Ş. (CCOLA) yatırımcıları, önümüzdeki hafta 2025 yılı temettü ödemelerini almaya hazırlanıyor. CCOLA’nın nakit kâr payı ödemesi için hak kullanım tarihi belli oldu.
Şirketin SPK muhasebe standartlarına göre hazırlanmış konsolide finansal tablolarına göre 2024 mali yılı net dönem kârı 14.813.376.000,00 TL olarak gerçekleşti.
Yasal mükellefiyetler düşüldükten sonra, tamamı 2024 yılı net dönem kârından karşılanmak üzere toplam brüt 3.000.099.877,06 TL’nin ortaklara dağıtılması ve 2024 yılı net dönem kârından kalan kısmın olağanüstü yedek olarak Şirket bünyesinde bırakılmasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı, Genel Kurul’da onaylandı.
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2025 COCA-COLA TEMETTÜ ÖDEMESİ NE KADAR YATACAK?
Buna göre Coca-Cola İçecek A.Ş. (CCOLA) brüt yüzde 107,22 net yüzde 91,13 oranında hisse başına brüt 1,0721999 TL, net 0,9113699 TL nakit temettü dağıtacak.
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2025 COCA-COLA TEMETTÜ ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Coca-Cola, temettü ödemesini 26 Mayıs 2025 tarihinde yapacak.
Temettüler T+2 gününde nakit olarak hesaplara geçeceğinden, nakit bakiyeler 28 Mayıs 2025 Çarşamba günü kullanılabilir olacak.
Temettü almaya hak kazanmak için 23 Mayıs tarihli seans kapanışı itibarıyla hisse senedine sahip olmak yeterli olacak. Coca Cola temettü verimi %2,07 olacak.
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Şirketin Genel Kurul sonrası açıkladığı temettü kararı şu şekilde olmuştu;
“Şirketimizin SPK muhasebe standartlarına göre hazırlanmış konsolide finansal tablolarına göre 2024 mali yılı net dönem kârı 14.813.376.000,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Yasal mükellefiyetler düşüldükten sonra, tamamı 2024 yılı net dönem kârından karşılanmak üzere toplam brüt 3.000.099.877,06 TL’nin 26 Mayıs 2025 tarihinden itibaren ortaklara dağıtılması ve 2024 yılı net dönem kârından kalan kısmın olağanüstü yedek olarak Şirketimiz bünyesinde bırakılmasına ilişkin şirketimiz Yönetim Kurulu kararı, Genel Kurul’da onaylanmıştır.
Şirketimiz 2024 net dönem kârından tam mükellef kurumlar ile Türkiye’de bir işyeri veya daimi temsilcilik aracılığı ile kâr payı elde eden dar mükellef kurumlara 1 TL nominal değerde olan 100 adet hisse senedi karşılığında 1,0722 TL brüt (1,0722 TL net), diğer hissedarlara ise 1,0722 TL brüt (0,91137 TL net) nakit temettü ödemesi yapılacaktır.”
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ŞİRKETLER NEDEN TEMETTÜ DAĞITIR?
Şirketler genellikle düzenli olarak temettü ödemesi yaparlar. Bu ödeme, şirketin kazancına bağlı olarak belirlenir. Şirketler, temettü ödemesini yapmadan önce, kârlarını yatırıma, yatırımın büyümesine veya diğer harcamalara harcayabilirler. Bununla birlikte birçok şirket, hissedarları memnun etmek ve şirketin hisse senetlerinin değerini artırmak için düzenli olarak temettü ödemesi yapar.
Temettü, hisse senedi fiyatları üzerinde de etkiye sahiptir. Örneğin, bir şirket düzenli olarak temettü ödemeleri yapıyorsa, bu, şirketin güçlü ve sağlıklı olduğuna dair bir işarettir. Bu da, hisse senedi fiyatlarının yükselmesine neden olabilir.
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