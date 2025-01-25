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        Haberler Yaşam Çobanın keçilerini ararken keşfetmişti... 590 bin ziyaretçi ağırladı

        Çobanın keçilerini ararken keşfettiği Saklıkent Kanyonu 590 bin ziyaretçi ağırladı

        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bir çobanın kaçan keçilerini ararken keşfettiği 18 kilometrelik Saklıkent Kanyonu'nu geçen yıl 590 bin kişi ziyaret etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2025 - 16:11 Güncelleme: 25.01.2025 - 16:11
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        Çoban keçilerini ararken keşfetmişti...
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        Kayadibi Mahallesi'nde bulunan ve belediye tarafından işletilen kanyon, doğal yapısı, akıntılarla şekillenmiş kayalarıyla dikkati çekiyor.

        Çeşitli sportif etkinliklere olanak tanıyan, yaz aylarında dahi suyunun sıcaklığı yaklaşık 5 derece olan kanyon, macera tutkunlarını da ağırlıyor.

        Seydikemer Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli, kanyonun ilçenin en önemli turistik yeri olduğunu söyledi.

        Bölgeye gelen turistlerin neredeyse tamamının Saklıkent Kanyonu'nu ziyaret ettiğini belirten Akdenizli, kanyonun 1988'de 'Çoban Ekrem' olarak bilinen kişi tarafından keçi otlatılırken bulunduğunu kaydetti.

        Bölgenin doğa harikası olduğunu dile getiren Akdenizli, "Saklıkent Kanyonu'nu 2023'te 550 bin kişi ziyaret etmişti. Geçen yıl 590 bin ziyaretçiyi Saklıkent'imizde ağırladık" dedi.

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        Akdenizli, tatil için bölgeye gelen herkesi Saklıkent Kanyonu'na davet etti.

        Kanyonun içinde çıkan soğuk suyun yaz aylarında gelenleri serinletip nefes aldırdığını ifade eden Akdenizli, "Biz de belediye olarak içeride küçük bir kafede hizmet veriyoruz. Çay kahvenin yanı sıra bölgenin organik nar ve portakal suyunu ziyaretçilere sunuyoruz. Özellikle güvenlik önlemlerini alarak misafirlerimizi ağırlamaya çalışıyoruz. Baret takılmasını, kanyon içinde yürüyecek kişilere de plastik ayakkabılar giymesini öneriyoruz. Önlemleri yüksek tutmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

        "GELDİĞİME DEĞDİ"

        Ankara'dan gelen ve kanyonu ilk kez ziyaret eden Celal Yılmaz, kanyonun doğasının harika olduğunu dile getirdi.

        Suyun dağların altından buz gibi ve yüksek debili çıkmasının çok güzel olduğunu ifade eden Yılmaz, "Bu mevsimde bizi üşüttü ama manzarası mükemmel. Geldiğime değdi" dedi.

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        Ziyaretçilerden Ahmet Üveyik de kanyonun herkesin muhakkak görmesi gereken bir yer olduğunu belirtti.

        Kanyonun muhteşem bir doğası olduğunu anlatan Üveyik, "Fazla zamanım olmadığı için çok kalamadım. Su sesi zaten insanı tedavi ediyor. Zamanım olsaydı en az 2 saat oturup sadece su sesini dinlerdim" diye konuştu.

        SAKLIKENT KANYONU

        Seydikemer'in Antalya sınırında bulunan doğa harikası Saklıkent Kanyonu'nun binlerce yıl önce jeolojik çatlamayla oluştuğu tahmin ediliyor.

        Yaklaşık 18 kilometre uzunluğundaki kanyonun bazı noktalarında kaya aralığı 2 metreye kadar daraldığından buralardan gökyüzünü görmek zorlaşıyor.

        Saklıkent Kanyonu'nu ziyaret edenleri ilk olarak şırıl şırıl akan Eşen Çayı karşılıyor.

        Demir iskeleye döşenen tahta merdiven üzerinde yürüyerek kayaların altından fışkıran tertemiz kaynağa ulaşan ziyaretçiler, kanyonda coşkun suların üzerine kurulmuş, yörenin kilimi ve yastıkların serildiği divanlarda oturarak ayaklarını buz gibi suda serinletiyor. İsteyenler kanyonda rafting yapabiliyor.

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        #Saklıkent Kanyonu
        #Muğla
        #Seydikemer
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