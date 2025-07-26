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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar 'CMXXIV' 3. sezona başlıyor

        'CMXXIV' 3. sezona başlıyor

        Cem Yılmaz'ın rekorlar kıran stand-up gösterisi "CMXXIV", 23-24 Kasım ve 9-10-24-25-29 Aralık 2025 tarihlerinde 3. sezonuyla Zorlu PSM'de seyirciyle buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.07.2025 - 10:18 Güncelleme: 26.07.2025 - 10:18
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        'CMXXIV' 3. sezona başlıyor
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        Cem Yılmaz'ın geçtiğimiz iki sezon Zorlu PSM’de izleyicilerin büyük ilgisiyle rekorlar kıran ve kahkaha tufanı estiren “CMXXIV” adlı gösterisi, üçüncü yılında da hız kesmeden devam ediyor.

        Her gösterisi kapalı gişe oynayan ve biletleri çıktığı anda tükenen "CMXXIV", kasım ve aralık ayında son gösterileriyle izleyicileriyle yeniden buluşmaya hazırlanıyor. Cem Yılmaz'ın 23-24 Kasım ve 9-10-24-25-29 Aralık 2025 tarihli gösterimlerinin biletleri satışa çıktı.

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        #Zorlu PSM
        #cem yılmaz
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