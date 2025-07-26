'CMXXIV' 3. sezona başlıyor

Cem Yılmaz'ın geçtiğimiz iki sezon Zorlu PSM’de izleyicilerin büyük ilgisiyle rekorlar kıran ve kahkaha tufanı estiren “CMXXIV” adlı gösterisi, üçüncü yılında da hız kesmeden devam ediyor.

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Her gösterisi kapalı gişe oynayan ve biletleri çıktığı anda tükenen "CMXXIV", kasım ve aralık ayında son gösterileriyle izleyicileriyle yeniden buluşmaya hazırlanıyor. Cem Yılmaz'ın 23-24 Kasım ve 9-10-24-25-29 Aralık 2025 tarihli gösterimlerinin biletleri satışa çıktı.