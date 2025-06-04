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        Haberler Dünyadan Clint Eastwood ses getiren röportajını yalanladı: Tamamen sahte - magazin haberleri

        Clint Eastwood ses getiren röportajını yalanladı: Tamamen sahte

        Clint Eastwood, Kurier Gazetesi'nde yayımlanan ve gündem olan röportajın "tamamen sahte" olduğunu söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.06.2025 - 12:09 Güncelleme: 04.06.2025 - 12:10
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        Hollywood sinemasının efsanevi oyuncusu ve yönetmeni Clint Eastwood, gündem yaratan röportajını yalanladı. 95 yaşındaki sinema ikonu, Almanca yayın yapan Avusturya gazetesi Kurier'de yayımlanan röportajın sahte olduğunu, gazeteye hiç röportaj vermediğini açıkladı.

        Deadline'a konuşan Clint Eastwood, "Hakkımda son zamanlarda birkaç haber çıktı. Düzeltmek istedim. 95 yaşına girdiğimi doğrulayabilirim. Ayrıca son haftalarda Kurier adlı Avusturyalı bir yayına veya başka bir muhabire röportaj vermediğimi ve bu röportajın tamamen sahte olduğunu doğrulayabilirim" dedi.

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        31 Mayıs'ta 95 yaşına giren ABD'li sanatçı, Kurier'de yayımlanan sahte röportajında ​​şöyle dediği aktarılmıştı: Yeniden yapımların ve serilerin çağında yaşıyoruz. Üç kez devam filmi çektim ama uzun zamandır bununla ilgilenmiyorum. Felsefem şu: Ya yeni bir şey yap ya da evde kal.

        Clint Eastwood'un ayrıca; "Senaristlerin stüdyo arazisindeki küçük bungalovlarda 'Casablanca' gibi filmler yazdığı eski güzel günleri özlüyorum. Herkesin yeni fikirleri olduğu zamanları" dediği belirtilmişti.

        100 bin tirajlı Viyana merkezli günlük gazete Kurier'de yapıldığı iddia edilen röportajda, Clint Eastwood'un enerjisini nereden aldığı sorusuna verdiği yanıt şöyle aktarılmıştı: Bir erkeğin yaşlandıkça daha iyi hale gelmemesi için hiçbir neden yok. Ve bugün çok daha fazla deneyime sahibim. Elbette belirli bir yaşta yeteneklerini yitiren yönetmenler var ama ben onlardan biri değilim.

        Clint Eastwood'un son yönetmenlik denemesi, Nicholas Hoult, Toni Collette, J.K. Simmons, Zoey Deutch ve Kiefer Sutherland'ın başrollerini paylaştığı 'Juror #2'ydi. Film, Kasım 2024'te vizyona girmişti.

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        #Clint Eastwood
        #röportaj
        #sinema

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