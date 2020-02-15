Galatasaray'ın sezon başında Club Brugge'e kiraladığı Mbaye Diagne için teknik direktör Philippe Clement'ten açıklama geldi. Kadro dışı bırakılan Senegalli yıldız için konuşan Clement, "Ben sadece takımla birlikte çalışanlar hakkında konuşacağım. Şu anda kapı ona kapalı, bu doğru. Ama ileride açılabilir. Şimdilik bu konuyla ilgilenmiyorum” ifadelerini kullandı.

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