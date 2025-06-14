Beşiktaş’ın İtalyan yıldızı Ciro Immobile, yoğun geçen sezonun ardından ailesiyle birlikte tatile çıktı.

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Ciro Immobile, 2014'te evlendiği ve dört çocuğunun annesi olan eşi Jessica Melena ile sezonun yorgunluğunu atarken, tatil anlarını eşi de sosyal medyada takipçileriyle paylaştı.

Aşka gelen çift, paylaşımlarına; "Aşkım" notunu düştü.

Fotoğraflar: Instagram