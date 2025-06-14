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        Haberler Magazin Ciro Immobile ve eşi Jessica Melena aşka geldi - Magazin haberleri

        Ciro Immobile ile eşi Jessica Melena aşka geldi

        Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Ciro Immobile ile eşi Jessica Melena, aşk pozlarını takipçileriyle paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.06.2025 - 22:39 Güncelleme: 14.06.2025 - 22:39
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        Aşka geldiler
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        Beşiktaş’ın İtalyan yıldızı Ciro Immobile, yoğun geçen sezonun ardından ailesiyle birlikte tatile çıktı.

        Ciro Immobile, 2014'te evlendiği ve dört çocuğunun annesi olan eşi Jessica Melena ile sezonun yorgunluğunu atarken, tatil anlarını eşi de sosyal medyada takipçileriyle paylaştı.

        Aşka gelen çift, paylaşımlarına; "Aşkım" notunu düştü.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #Ciro Immobile
        #Jessica Melena

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