Kaymakam Ahmet Solmaz, Çıralı'daki ilk yuvanın sabaha karşı tespit edildiğini belirterek, "Geçen yıl çok verimli bir yuva sayısına ulaşmıştık; yaklaşık 200'e yakın yuvamız vardı. 3 bin 500'e yakın caretta caretta yavrumuzu denize ulaştırmıştık. Tabii bu sayı yeterli değil, ne kadar yüksek görünse dahi bile. Çünkü denizin en önemli canlılarından biri ve maalesef nesli tükenme tehlikesi yaşıyor. Fakat bölgemiz hakikaten bu endemik türlere karşı çok fazla hassasiyet gösteriyor. Yerel vatandaşımız caretta carettalarımızı koruma adına -ki burada aynı zamanda kum zambaklarımız da var- gerçekten cansiperane görev addetmiş durumdalar" dedi.