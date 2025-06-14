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        Haberler Gündem 3. Sayfa Cinsel istismardan 27 yıl hapis cezası vardı! 'Cinci hoca' Kenan Kabakulak yakalandı | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Cinsel istismardan 27 yıl hapis cezası vardı! 'Cinci hoca' yakalandı!

        İstanbul'da, 'cin çıkardığı' iddiasıyla 17 yaşındaki K.D. adlı kıza, cinsel istismarda bulunup, teyzesini de taciz eden ve 27 yıl hapis cezasıyla aranan 72 yaşındaki Kenan Kabakulak, polis tarafından yakalandı. Kenan Kabakulak'ın, 2014 yılında bu olay nedeniyle aldığı 27 yıl hapis cezasıyla firari olarak arandığı belirtildi. Zanlı işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 11:24 Güncelleme: 14.06.2025 - 13:10
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        Cinsel istismardan 27 yıl hapis cezası vardı! 'Cinci hoca' yakalandı!
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        İstanbul Kağıthane'de, dini sohbetler düzenleyerek şifa dağıttığını ileri süren Kenan Kabakulak (72), kendisinin daha önceden bazı din alimlerinin adını kullanıp onlar olarak dünyaya geldiğini, mahlukat olarak tabir ettiği cinleri görebildiğini, bunlardan dolayı meydana gelen rahatsızlıkları çıplak olarak elle vurma tekniği ile iyileştirdiğini iddia etti.

        17 YAŞINDAKİ KIZA CİNSEL İSTİSMAR

        DHA'daki habere göre bu dini sohbetlere katılan 17 yayındaki K.D., Kenan Kabakulak'ın söylediklerine inandı. Bir toplantının ardından Kabakulak., K.D.'yi bir odaya kapatarak "Senin üzerindeki cinleri alacağım." diyerek önce üzerindekileri çıkardı ardından cinsel istismarda bulundu.

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        TEYZESİNİ DE TACİZ ETTİ

        "Sakın ailene söyleme yoksa hastalanırlar" tehdidi ile genç kızla ilişkisini sürdüren Kenan Kabakulak, bir süre sonra K.D.'nin teyzesini de aynı yöntemle kandırarak cinsel tacizde bulundu.

        2014'TE, 27 YIL HAPİS CEZASI ALDI

        Genç kız ve teyzesinin şikayeti üzerine gözaltına alınan Kenan Kabakulak, 'Çocuğun cinsel istismarı' ve 'Cinsel İstismar' suçundan yargılanmaya başladı. Şüpheli 2014 yılında tutuksuz olarak yargılanırken bu suçlardan toplam 27 yıl hapis cezası aldı.

        FİRARİ OLARAK ARANIYORDU

        Cezasının onanmasının ardından firari olarak aranmaya başlanan şüphelinin izi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından bulundu.

        ŞİŞLİ'DE BİR EVDE YAKALANDI

        Şişli ilçesinde bir evde saklandığı öğrenilen Kenan Kabakulak yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliğinde işlemleri yapılan şüpheli cezaevine teslim edildi.

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