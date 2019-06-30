Bu nedenle hem erkeklerde hem de kadınlarda cinsel isteği arttıran bitkisel ürünlere olan ilgi her geçen gün artmaktadır. Ancak güvenilir olmayan bu tarz ürünler yerine ülkemizde de satışı bulunan ruhsatlı, güvenli ve içeriği sağlam, İyi Üretim Uygulamaları (GMP) sertifikasına sahip patentli gıda takviyeleri tercih edilmelidir” ifadelerini kullandı.