Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Çinli Pan Zhanle'den olimpiyatlarda dünya rekoru! - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Çinli Pan Zhanle'den olimpiyatlarda dünya rekoru!

        Çinli Pan Zhanle, 100 metre serbestte dünya rekoru kırarak altın madalya kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 00:56 Güncelleme: 01.08.2024 - 00:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çinli Pan Zhanle'den dünya rekoru!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yüzme branşının 100 metre serbest disiplin yarışını Çinli Zhanle Pan şampiyon oldu.

        Paris'teki La Defense Arena'da gerçekleştirilen organizasyonda, erkekler 100 metre serbest finalleri yapıldı.

        undefined

        Çinli Zhanle Pan, 46.40'lık derecesiyle dünya rekoru kırarak altın madalya kazandı.

        Bu disiplinde Avustralyalı Kyle Chalmers, 47.48'le gümüş, Rumen David Popovici 47.49'la bronz madalya elde etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        BOTAŞ'tan zam açıklaması
        BOTAŞ'tan zam açıklaması
        Yılmaz'dan açıklamalar
        Yılmaz'dan açıklamalar
        Abdüllatif Şener'in oğlu anneannesini öldürdü
        Abdüllatif Şener'in oğlu anneannesini öldürdü
        Galatasaray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri
        Galatasaray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        TFF'den mavi kartlı oyuncular için karar!
        TFF'den mavi kartlı oyuncular için karar!
        Haniye suikastına dair neler biliniyor?
        Haniye suikastına dair neler biliniyor?
        Hamas'ın yeni lideri kim olacak?
        Hamas'ın yeni lideri kim olacak?
        İşte Galatasaray'ın McTominay teklifi!
        İşte Galatasaray'ın McTominay teklifi!
        'İsrail'i zorlu günler bekliyor'
        'İsrail'i zorlu günler bekliyor'
        Siyasilerden suikasta tepkiler
        Siyasilerden suikasta tepkiler
        BMGK acil toplanacak
        BMGK acil toplanacak
        Katliama alkıştan sonra artan gerilim!
        Katliama alkıştan sonra artan gerilim!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kalleş suikastı lanetliyorum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kalleş suikastı lanetliyorum
        Jürgen Klopp'tan emeklilik kararı!
        Jürgen Klopp'tan emeklilik kararı!
        Haniye'nin son görüntüleri
        Haniye'nin son görüntüleri
        Sürpriz iddia: 80 milyon Euro!
        Sürpriz iddia: 80 milyon Euro!
        Süper Lig'in logosu ve şampiyonluk kupası değişti
        Süper Lig'in logosu ve şampiyonluk kupası değişti
        Genco Erkal hayatını kaybetti
        Genco Erkal hayatını kaybetti
        Meslektaşları büyük üzüntü içinde
        Meslektaşları büyük üzüntü içinde
        Habertürk Anasayfa