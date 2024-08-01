Çinli Pan Zhanle'den olimpiyatlarda dünya rekoru!
Çinli Pan Zhanle, 100 metre serbestte dünya rekoru kırarak altın madalya kazandı.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yüzme branşının 100 metre serbest disiplin yarışını Çinli Zhanle Pan şampiyon oldu.
Paris'teki La Defense Arena'da gerçekleştirilen organizasyonda, erkekler 100 metre serbest finalleri yapıldı.
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Çinli Zhanle Pan, 46.40'lık derecesiyle dünya rekoru kırarak altın madalya kazandı.
Bu disiplinde Avustralyalı Kyle Chalmers, 47.48'le gümüş, Rumen David Popovici 47.49'la bronz madalya elde etti.