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Ciner Yayın Holding'e ödül yağmuru

Bu yıl 8'inci kez dağıtılan 'Yılın Mimar Sinanları'nda Ciner Yayın Holding' ödül yağdı

Giriş: 08.06.2023 - 11:37 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Ebru Akel ile Murat Güloğlu

    Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin oylarıyla belirlenen 'Yılın Mimar Sinanları' ödülleri, okulun yönetim kurulu başkanı, televizyoncu, akademisyen, yazar Yelda Kırçuval’ın sunumuyla 8'inci kez sahiplerini buldu.

    Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen ödül töreninde Ciner Yayın Grubu'ndan 6 kişi, 'Yılın Mimar Sinanları' ödülüne layık görüldü.

    Ebru Akel ile Murat Güloğlu; SHOW TV'de yayınlanan 'Bu Sabah' ile, SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin oyuncuları  Ceren Karakoç ile Serkan Tınmaz, Ömür Sabuncuoğlu; SHOW TV'de yayınlanan 'Cumartesi Sürprizi' ve 'Pazar Sürprizi'ndeki röportajları ve yazdığı "Onlar'ın Öyküsü' ile, Aslı Şafak; Bloomberg HT'de yayınlanan "Aslı Şafak'la İşin Aslı' ile ödül aldı.

  •  Ceren Karakoç ile Serkan Tınmaz

  • Aslı Şafak

  • Ömür Sabuncuoğlu

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