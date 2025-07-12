Cinayet şüphelisi kayıp koca da ölü bulundu

Bilecik'te ölü bulunan kadının kayıp olan kocası da 26 gün sonra Sakarya Nehri kıyısında ölü olarak bulundu.

Olay, 16 Haziran günü Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi Kuzeykent Sitesi'nde meydana gelmişti. Sibel Güneş'ten haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine gelen polisler, okulda olan özel gereksinimli oğlunun yanına giderek evin anahtarını aldı.

Çocukla birlikte eve giren polis ve 112 Acil Servis ekipleri, yatak odasında kadının cansız bedeniyle karşılaştı.

Olay Yeri İnceleme Şubesi ekiplerinin çalışmaları ve nöbetçi savcının da incelemeleri sonrasında, Sibel Güneş'in cansız bedeni, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kadının kesin ölüm nedeninin ise Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemeden sonra belli olacak.

Polis, Sibel Güneş'in eşi İbrahim Güneş'e cep telefonundan ulaşamayınca arama çalışmalarına başladı. Güneş'in olay günü 14.30'da evden araçla ayrıldığı, Bilecik'in Osmaneli ilçesinden Bursa'nın İznik ilçesine doğru gittiği tespit edildi.

Bilecik'ten bir polis ekibi Güneş'i aramak için yola çıkarken, araç olay günü Osmaneli-İznik kavşağını geçince 600 metre ileride Sakarya Nehri kenarında terk edilmiş halde bulundu. Jandarma ve AFAD ekipleri hem Sakarya Nehri'nden hem de karadan İbrahim Güneş'i arama çalışmalarına başlarken, bir sonuç alınamadı.

Dün gece saatlerinde Osmaneli'nde Sakarya Nehri kenarında bir erkek cesedi ihbarı alan ekipleri hemen olay yerine gitti. Çürümüş halde bulunan erkek cesedinin Sibel Güneş'in eşi İbrahim Güneş'e ait olduğu öğrenildi. Cenaze savcının incelemesinin ardından Osmaneli Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.