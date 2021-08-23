ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Singapur’u ziyaret etti

Reuters

Reuters, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in bu gezisinin, Washington yönetiminin Çin'in bölgedeki artan ekonomik ve güvenlik etkisinin karşısında, Singapur ile ortaklıkları güçlendirme amacıyla düzenlendiğini ifade etti.

Harris, Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong ve Cumhurbaşkanı Halime Yakup ile bir araya geldi.

Toplantının detayları, yönetimden üst düzey ABD yetkilileri tarafından paylaşıldı. Kamala Harris’in pazartesi günü daha sonra Singapur Başbakanı Lee ile bir basın toplantısı yapması bekleniyor.

Harris, daha sonra Singapur'un Changi Deniz Üssü'nü ve radara yakalanmama teknolojisiyle geliştirilmiş olan ve ''görünmez gemi'' olarak bilen USS Tulsa savaş gemisini ziyaret edeceği bildirildi.

İki ülkenin ortak güvenlik sorunları ile birlikte çalışmaya kararlı olduğu bildirildi. Yetkililer, Singapur’dan ''ABD ile Çin arasında seçim yapmalarını beklemediklerini söyledi.

Reuters’ın aktardığı habere göre, Beyaz Saray’ın toplantının detaylarını paylaştığı belgede, ABD ve Singapur’un pazartesi günü ‘‘ABD’nin P-8 uçaklarının ve savaş gemilerinin Singapur'a dönüşümlü konuşlandırılması’’ yoluyla Amerika'nın bölgedeki varlığını yeniden teyit eden güvenlik anlaşmalarına vardığını aktardı.

Beyaz Saray tarafından paylaşılan ayrıntılara göre, Harris'in ziyareti sırasında ABD ve Singapur, finans sektöründe ve orduda siber güvenlik iş birliğini genişletme ve siber tehditler hakkında bilgi alışverişini artırma konusunda da anlaştılar.

Siber güvenlik, ABD’nin bazı bölgelerindeki yakıt ve gıda kaynaklarını etkileyen bir dizi yüksek profilli saldırının ardından Biden yönetiminin gündeminin en üst sıralarına yükseldi.

Diğer satır başlıkları arasında, tedarik zincirleri oluşturma konusunda bir ABD-Singapur diyaloğunun başlatılması yer alıyor.

İki ülke ayrıca Covid-19 ile mücadele ve ''bir sonraki salgına'' hazırlanmak için mutabık kaldı. Küresel iklim kriziyle mücadele etmeyi, ASEAN genelinde akıllı şehirleri ve yeşil bina standartlarını teşvik etmeyi kabul etti.

NE OLMUŞTU?

Reuters, geçtiğimiz ay ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in ağustos ayında Vietnam ve Singapur'u ziyaret edebileceğinin haberini vermişti.

Harris yakın zamandaki ilk yurt dışı ziyaretini Meksika’ya gerçekleştirmiş, ziyareti ise tartışmalara sebep olmuştu. ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, potansiyel sığınmacıları ABD sınırına tehlikeli yolculuk yapmamaya çağırarak ''Gelmeyin'' ifadesini kullanmıştı.

Meksika ve Guatemala’yı ziyaret eden Harris, seyahati sırasında ekonomik kalkınma, gıda güvensizliği ve kadınların yaşadığı sorunlara odaklandı.