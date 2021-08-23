ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Singapur’u ziyaret etti

Reuters, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in bu gezisinin, Washington yönetiminin Çin'in bölgedeki artan ekonomik ve güvenlik etkisinin karşısında, Singapur ile ortaklıkları güçlendirme amacıyla düzenlendiğini ifade etti.
Harris, Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong ve Cumhurbaşkanı Halime Yakup ile bir araya geldi.
Toplantının detayları, yönetimden üst düzey ABD yetkilileri tarafından paylaşıldı. Kamala Harris’in pazartesi günü daha sonra Singapur Başbakanı Lee ile bir basın toplantısı yapması bekleniyor.
Harris, daha sonra Singapur'un Changi Deniz Üssü'nü ve radara yakalanmama teknolojisiyle geliştirilmiş olan ve ''görünmez gemi'' olarak bilen USS Tulsa savaş gemisini ziyaret edeceği bildirildi.
İki ülkenin ortak güvenlik sorunları ile birlikte çalışmaya kararlı olduğu bildirildi. Yetkililer, Singapur’dan ''ABD ile Çin arasında seçim yapmalarını beklemediklerini söyledi.
Reuters’ın aktardığı habere göre, Beyaz Saray’ın toplantının detaylarını paylaştığı belgede, ABD ve Singapur’un pazartesi günü ‘‘ABD’nin P-8 uçaklarının ve savaş gemilerinin Singapur'a dönüşümlü konuşlandırılması’’ yoluyla Amerika'nın bölgedeki varlığını yeniden teyit eden güvenlik anlaşmalarına vardığını aktardı.
Beyaz Saray tarafından paylaşılan ayrıntılara göre, Harris'in ziyareti sırasında ABD ve Singapur, finans sektöründe ve orduda siber güvenlik iş birliğini genişletme ve siber tehditler hakkında bilgi alışverişini artırma konusunda da anlaştılar.
Siber güvenlik, ABD’nin bazı bölgelerindeki yakıt ve gıda kaynaklarını etkileyen bir dizi yüksek profilli saldırının ardından Biden yönetiminin gündeminin en üst sıralarına yükseldi.
Diğer satır başlıkları arasında, tedarik zincirleri oluşturma konusunda bir ABD-Singapur diyaloğunun başlatılması yer alıyor.
İki ülke ayrıca Covid-19 ile mücadele ve ''bir sonraki salgına'' hazırlanmak için mutabık kaldı. Küresel iklim kriziyle mücadele etmeyi, ASEAN genelinde akıllı şehirleri ve yeşil bina standartlarını teşvik etmeyi kabul etti.
NE OLMUŞTU?
Reuters, geçtiğimiz ay ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in ağustos ayında Vietnam ve Singapur'u ziyaret edebileceğinin haberini vermişti.
Harris yakın zamandaki ilk yurt dışı ziyaretini Meksika’ya gerçekleştirmiş, ziyareti ise tartışmalara sebep olmuştu. ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, potansiyel sığınmacıları ABD sınırına tehlikeli yolculuk yapmamaya çağırarak ''Gelmeyin'' ifadesini kullanmıştı.
Meksika ve Guatemala’yı ziyaret eden Harris, seyahati sırasında ekonomik kalkınma, gıda güvensizliği ve kadınların yaşadığı sorunlara odaklandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!