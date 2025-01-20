Çin Devlet Başkanı Yardımcısı Han, Trump'ın yemin töreni öncesi Vance ve Musk ile görüştü | Dış Haberler

Çin Devlet Başkanı Yardımcısı Han, Trump'ın yemin töreni öncesi Vance ve Musk ile görüştü | Dış Haberler

Çin Devlet Başkanı Yardımcısı Han Cıng, ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın yemin törenine katılmak üzere gittiği Washington'da seçilmiş Başkan Yardımcısı JD Vance ve Trump destekçisi iş insanı Elon Musk ile görüştü.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Han, Vance ile görüşmesinde, Devlet Başkanı Şi'nin Trump'a tebriklerini iletirken yeni seçilen mevkidaşını da kutladı.

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Han , Şi ve Trump'ın yemin töreni öncesi 17 Ocak'ta bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini, burada Çin-ABD ilişkilerinin gelişimi doğrultusunda çok sayıda konuda mutabakata vardıklarını belirterek, lider düzeyindeki bu mutabakatın stratejik rehberliğinde sağlam, istikrarlı ve sürdürülebilir ilişkiler için birlikte çalışmaya hazır olduklarını vurguladı.

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Çin ve ABD'nin iki büyük ülke olarak kendi amaçlarını ve rüyalarını gerçekleştirmek için çabaladığını ifade eden Han, iki tarafın karşılıklı saygı, barış içinde bir arada yaşama ve kazan-kazan işbirliği ilkelerine bağlı kaldıkları takdirde birbirlerinin başarılarına ve dünya barışına katkı sağlayabileceklerini kaydetti.

Ekonomik ve ticari ilişkilerde bazı anlaşmazlıkların ve sürtüşmelerin varlığına rağmen iki ülkenin geniş ortak çıkarlara ve büyük işbirliği potansiyeline sahip olduğuna işaret eden Han, bu alanda diyalog ve istişarenin önemine dikkati çekti.

Çin'in açıklamasında Vance'in, "Çin uluslararası ilişkilerdeki etkisinin arttığı, ABD'nin gelecek yıllarda Çin ile verimli bir ilişki geliştirerek uluslararası ve bölgesel meselelerde diyalog ve işbirliğini artırmaya, dünya barışı ve istikrarı için birlikte çalışmaya hazır olduğunu" dile getirdiği aktarıldı.

Trump ve Vance'in geçiş ekibinin görüşmeye ilişkin açıklamasında da Vance ve Han'ın, fentanil sorunu, ticarette denge sağlanması ve bölgesel istikrar gibi birçok konuyu değerlendirdiği belirtildi.

İŞ DÜNYASI TEMSİLCİLERİYLE DE GÖRÜŞTÜ

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Devlet Başkanı Yardımcısı Han, ayrıca aralarında ABD-Çin Konseyi ve Çin'de ABD Ticaret Odası üyelerinin olduğu iş dünyası temsilcileriyle görüştü.

Burada yaptığı konuşmada Han, ABD'nin iş dünyasının desteğinin, Çin-ABD ilişkilerinin "belkemiği" olduğunu belirterek, Çin'in reform ve dışa açılma anlayışına bağlı kalacağı ve ülkedeki iş ortamını sürekli iyileştireceği mesajını verdi.

Han, ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla'nın Üst Yöneticisi Elon Musk ile de bir araya geldi. Han, ülkede yatırım yaparak Çin'in kalkınmasının yarattığı fırsatlardan yararlandığı ve Çin ile ABD arasında daha yakın ekonomik bağlar kurulmasına katkıda bulunduğu için Musk'a teşekkür etti. Musk da Tesla'nın Çin ile yatırım ve işbirliği ilişkisini derinleştirmeye ve iki ülke arasında ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi için olumlu rol oynamaya hazır olduğunu vurguladı. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 17 Ocak'ta ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump ile telefonda görüşmüştü. Liderler, görüşmede çok sayıda alandaki sorunları ele almış, Ukrayna krizi, İsrail-Filistin çatışması ve karşılıklı ilgi konusu diğer uluslararası ve bölgesel meselelerde düzenli temaslar için stratejik iletişim kanalı oluşturulmasında anlaşmıştı. *Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.