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        Haberler Gündem 3. Sayfa 'Cin çıkarma' iddiasıyla cinsel istismar! Yargı çarptı | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        'Cin çıkarma' iddiasıyla cinsel istismar! Yargı çarptı!

        Kayseri'de, cin çıkarma iddiasıyla 18 yaşındaki C.A.'ya, cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen tutuklu sanık 52 yaşındaki İ.K., önce 10 yıl ardından 'iyi hal' indirimiyle 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. İstismara uğrayan C.A., yaşadıklarını anlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 14:56 Güncelleme: 20.06.2025 - 15:08
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        'Cin çıkarma' iddiasıyla cinsel istismar! Yargı çarptı!
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        Kayseri'de olay, 2024'te Yahyalı ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olan C.A. (18), dayısının arkadaşının önerisi ile kendisini 'hoca' olarak tanıtan İ.K.'nin (52) evine gitti. İ.K.'nin C.A.'yı kimsenin bulunmadığı bir odaya alarak, cin çıkarma iddiasıyla istismar ettiği ileri sürüldü.

        OKULDA REHBERLİK ÖĞRETMENİNE ANLATTI

        DHA'daki habere göre C.A.'nın durumu okulda rehberlik öğretmenine anlatmasının ardından tutulan tutanak sonrası gözaltına alınan İ.K. tutuklandı. Develi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak, iddianame hazırlandı.

        HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

        İddianamede İ.K. hakkında 'Çocuğun cinsel istismarı’ ve 'Dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılığa teşebbüs etme' suçundan dava açıldı. Develi Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık İ.K., mağdur C.A. ile taraf avukatları hazır bulundu.

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        İNDİRİMLİ CEZA VE BERAAT

        İ.K. savunmasında suçsuz olduğunu belirtip, tahliyesini ve beraatini isterken; sanık avukatları da mağdurun çelişkili beyanları olduğunu ve istismara karşı somut delil olmadığını savunarak, müvekkillerinin beraat ve tahliyesini talep etti.

        'İYİ HAL' İNDİRİMİYLE 8 YIL 4 AY HAPİS

        Mahkeme heyeti, sanık İ.K.'yi, 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan önce 10 yıl hapis cezasına çarptırdı ardından 'iyi hal' indirimi uygulayarak cezasını 8 yıl 4 aya düşürdü. Heyet, 'Dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılığa teşebbüs etme' suçundan ise delil yetersizliğinden beraat kararı verildi.

        "SIRTIMI AÇMAMI İSTEDİ"

        Karar sonrası konuşan C.A., girdiği bunalımdan dolayı dayısının arkadaşının önerisi ile İ.K.'ya gittiğini söyleyip, "Elimin içine bazı işaretler çizdi. Sırtımı açmamı istedi.

        "BENİM İŞİME KARIŞMA"

        Neden böyle yaptığını sorduğumda ise 'Benim işime karışma' diyerek tersledi. 'İçinde şu an 5 tane cin var. 2'si hamile 3’ü de vücudunda geziyor' dedi. Para ile vereceği kolyeyi takmazsam, cinler bize musallat olurmuş.

        "ÇIKMAK İSTEDİM, ÇIKARMADI"

        Babamlara da bana inanmamalarını söylemiş. 'Onun söylediği şeyler yalan, ona bunları içindeki cinler söyletiyor' demiş. Ailem de bu yüzden bana inanmıyordu. Tedavi ederken kapı kapalıydı. Çıkmak istedim ama beni çıkarmadı" diye konuştu.

        "AİLELER, ÇOCUKLARINA GÜVENSİNLER"

        Ailesinin kendisine inanmaması sonrası okuldaki öğretmenlerine durumu anlattığını da söyleyen C.A., "Okula gittiğimde din kültürü öğretmenime olayı anlattım. Bu olayın normal olup olmadığını sordum. O da normal olmadığını ve istismara girdiğini söyledi. Uzun süre evden dışarı çıkamadım. Psikolojim bozuldu. Nereye baksam içimde bir kuşku vardı. Karardan dolayı da mutluyum. Adalet yerini buldu. Böyle insanlara kimse inanmasın. Aileler de çocuklarının laflarına güvensinler ve inansınlar" dedi.

        C.A.'nın avukatı Şeyma Kıranatlı ise "Biz yılmadık, mağdur müvekkilimiz gibi birçok genç kızımızın bu durumdan mustarip olmaması için savaşımızı verdik. Lütfen aileler, hacı hoca adı altında dini kötüye kullanarak, kız çocuklarına yaklaşan kişilere itibar etmesin. Çocuklarına lütfen inansınlar" diye konuştu.

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