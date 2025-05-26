Çimentaş Elazığspor - Artı Değer Van Spor FK maçı Canlı İzle
2. Lig play-off 3. tur rövanş maçları nefesleri kesecek... Çimentaş Elazığspor sahasında Artı Değer Van Spor FK ile karşı karşıya gelecek. İlk maçı 4-1 kazanan Van temsilcisi büyük bir avantajla sahaya çıkıyor. Taraftarlar, "HT Spor Canlı İzle - HT Spor TV Frekans Bilgileri - HT Spor TV Canlı Yayın Linki" anahtar kelimelerini aratıyor. İşte detaylar
2. Lig play-off 3. tur 4-1'in rövanşında Çimentaş Elazığspor sahasında Artı Değer Van Spor FK ile kozlarını paylaşacak. Konuk takımın 3 gollük avantajı bulunurken; ev sahibi ekip de taraftarlarının desteğiyle son ana kadar şansını kovalamak istiyor.
20.00 Çimentaş Elazığspor - Artı Değer Van Spor FK (HT Spor)
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Uydu Bilgileri
42° Doğu Uydusu, Batı Beam
Frekans: 11837 Vertical (Dikey)
Sembol Oranı: 30000
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Digitürk: Kanal 75
D-Smart: Kanal 79
Tivibu: Kanal 87
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