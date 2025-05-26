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        Haberler Spor Futbol Spor Toto 2. Lig Çimentaş Elazığspor - Artı Değer Van Spor FK maçı Canlı İzle (HT Spor canlı izle) - Futbol Haberleri

        Çimentaş Elazığspor - Artı Değer Van Spor FK maçı Canlı İzle

        2. Lig play-off 3. tur rövanş maçları nefesleri kesecek... Çimentaş Elazığspor sahasında Artı Değer Van Spor FK ile karşı karşıya gelecek. İlk maçı 4-1 kazanan Van temsilcisi büyük bir avantajla sahaya çıkıyor. Taraftarlar, "HT Spor Canlı İzle - HT Spor TV Frekans Bilgileri - HT Spor TV Canlı Yayın Linki" anahtar kelimelerini aratıyor. İşte detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.05.2025 - 18:10 Güncelleme: 26.05.2025 - 18:10
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        Çimentaş Elazığspor - Artı Değer Van Spor FK maçı Canlı İzle
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        2. Lig play-off 3. tur 4-1'in rövanşında Çimentaş Elazığspor sahasında Artı Değer Van Spor FK ile kozlarını paylaşacak. Konuk takımın 3 gollük avantajı bulunurken; ev sahibi ekip de taraftarlarının desteğiyle son ana kadar şansını kovalamak istiyor.

        20.00 Çimentaş Elazığspor - Artı Değer Van Spor FK (HT Spor)

        HT SPOR CANLI

        HTSpor Kanal Frekans Bilgileri ve Yayıncı Platformlar

        Uydu Bilgileri

        42° Doğu Uydusu, Batı Beam

        Frekans: 11837 Vertical (Dikey)

        Sembol Oranı: 30000

        Yayıncı Platformlar

        Digitürk: Kanal 75

        D-Smart: Kanal 79

        Tivibu: Kanal 87

        Kablo TV: Kanal 227

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