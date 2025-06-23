Cimbom'un kaleci planı belli oldu!
Fernando Muslera'nın ayrılığı sonrası kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray, transfer için kollarını sıvadı.
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Fernando Muslera sonrasında kaleyi güvence altına almak isteyen Galatasaray kaleci transferi için kolları sıvadı.
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Sarı-kırmızılılar, bu pozisyon için satın alma opsiyonlu kiralık transfer formülüyle hareket ediyor.
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Amaç 4 Temmuz’daki sezon açılışına kadar yeni kaleciyi Florya’ya getirmek.
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Galatasaray’ın önceliği Chelsea’nin 25 yaşındaki kalecisi Djordje Petrovic.
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Ancak İngiliz devi, 24 yaşındaki file bekçisi için tam 22 milyon sterlin – yani yaklaşık 25 milyon euro talep ediyor.
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Sarı-kırmızılı yönetim, bu yüksek bedeli hem düşürmeye hem de Chelsea’yi satın alma opsiyonuna ikna etmeye çalışıyor.
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Transfer stratejisini ise Victor Osimhen belirliyor. Galatasaray, bonservis bütçesini Nijeryalı golcüye ayırmak istiyor.
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Transfer stratejisini ise Victor Osimhen belirliyor. Galatasaray, bonservis bütçesini Nijeryalı golcüye ayırmak istiyor.
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Öte yandan Galatasaray, alternatif kaleciler üzerinde de temaslarını sürdürüyor.
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Barcelona’dan Marc-Andre ter Stegen ile de görüşülüyor. Ancak Alman yıldızın kiralık bir transfere sıcak bakmadığı öğrenildi.
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Sarı-kırmızılıların radarındaki diğer bir isim ise Southampton’ın kaptanı Aaron Ramsdale.
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Galatasaray, Ramsdale dışında Premier Lig’den bir kaleciyi daha yakından takip ediyor ve şartların oluşması halinde harekete geçmeye hazırlanıyor.
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