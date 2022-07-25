Başarılı futbolcu Evander, Nordjyske gazetesine "Söylentileri düşünmüyorum. Midtjylland’da olmaya odaklanıyorum. Ardından menajerim ve kulüp gerisini halledecek. Bakalım ne olacak. Ben sadece gelişmeleri takip ediyorum. Yakında her şey daha da netleşir" açıklamasını yaptı.