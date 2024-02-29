Çılgın Max: Öfkeli Yollar filminin oyuncuları kimler? Mad Max: Fury Road filmi konusu nedir?
Mad Max: Fury Road (Çılgın Max: Öfkeli Yollar) filmi 29 Şubat Perşembe akşamı televizyon ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Senaryosu George Miller, Brendan McCarthy, Nico Lathouris tarafından kaleme alınan Mad Max: Fury Road George Miller tarafından beyaz perdeye aktarılmıştır. Filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler için Çılgın Max: Öfkeli Yollar filminin konusu ve oyuncu kadrosunu haberimizde derledik. İşte Çılgın Max: Öfkeli Yollar filmi hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...
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Çılgın Max: Öfkeli Yollar filmi sinema perdesinin ardından televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Mad Max: Fury Road filminin başrolünü Tom Hardy, Charlize Theron üstlenmektedir. Peki, "Çılgın Max: Öfkeli Yollar filminin oyuncuları kimler? Mad Max: Fury Road filmi konusu nedir, ne zaman çekildi?" İşte 2015 yılında vizyona giren Mad Max: Fury Road (Çılgın Max: Öfkeli Yollar) filmi hakkında tüm öne çıkan detaylar...
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MAD MAX: FURY ROAD FİLMİ KONUSU NEDİR?
Nükleer savaşın ardından dünya, çöllerin yaygınlaştığı ve susuzluk probleminin arttığı bir yer haline gelmiş, aynı nedenle medeniyet çöküşe doğru sürüklenmiştir. Hayatta kalma içgüdüsü had safhada olan Max (Tom Hardy), eşi ve çocuğunu kaybetmenin ardından huzuru ararken, Savaş Çocukları tarafından esir alınır. Bölgenin su ve benzin gibi kaynaklarını elinde tutan hükümdar Ölümsüz Joe'nin bölgesinde kan torbası olarak tutulan Max, her an kaçış için fırsat kollamaktadır.
Ölümsüz Joe'nin emriyle benzin ikmali için göreve çıkan İmparatoriçe Furiosa (Charlize Theron), belirlenen rotasından çıkınca Ölümsüz Joe ve adamları bir sorun olduğunu anlar. Kısa sürede Joe, eşlerinin Furiosa tarafından kaçırıldığını öğrenecek ve Savaş Çocukları ile birlikte Furiosa'nın peşine düşecektir. Kan torbası olarak bir aracın önüne bağlanan Max da ister istemez bu kovalamacaya katılır.
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Kimyasal bir çöl fırtınasının ardından zincirlerinden kurtulan Çılgın Max, Furiosa ile yanındaki eşleri esiri olarak alacak, kısa süreli çıkar ilişkisi yerini dostluğa bırakacaktır. Yeşil Diyarları arayan Furiosa, en sonunda kendi halkını bulacak ancak geride artık yeşil hiçbir şeyin kalmadığını öğrendiğinde umudunu kaybetme noktasına gelecektir. Çılgın Max'ın planı ise geri dönüp, peşlerindeki tiran Joe'yi atlatarak onun sahip olduğu kaynakları ele geçirmektir.
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ÇILGIN MAX OYUNCULARI KİMLER?
Tom Hardy , Charlize Theron , Nicholas Hoult , Hugh Keays-Byrne