Doğal malzemelerle ışıl ışıl bir cilt: Her cilt tipine uygun DIY maskeler!
Cildinizi şımartmanın zamanı geldi! Üstelik bunu yaparken bütçenizi zorlamanıza gerek yok. Kendi ev yapımı maskelerinizle cilt problemlerine doğal çözümler bulabilir, sağlıklı ve ışıl ışıl bir görünüm elde edebilirsiniz. İşte detaylar!
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Yüz maskeleri cildinize ihtiyaç duyduğu bakımı sunmanın en rahatlatıcı yollarından biridir. Ancak her bütçeye uygun olmamaları, bu keyfi biraz kısıtlayabilir. İşte tam da bu noktada DIY yüz maskeleri devreye giriyor. Kendi maskenizi evde hazırlayarak hem bütçenizi koruyabilir hem de cildinize hak ettiği özeni gösterebilirsiniz!
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DOĞAL BİR PEELİNG: TARÇIN VE KAKAO MASKESİ
Bu maske, cildi yenileyici, nemlendirici ve peeling etkisiyle öne çıkıyor. Tarçın, antienflamatuar özellikleriyle cildi yatıştırırken, kakao güçlü bir antioksidan olarak cildinizi korur ve yeniler. Bal ise cildinize nem kazandırır.
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TARİF
1 tatlı kaşığı tarçın
1 tatlı kaşığı kakao
2 yemek kaşığı bal
Karışımı cildinize 20 saniye masaj yaparak uygulayın ve 10 dakika bekletin. Ilık suyla duruladıktan sonra cilt bakım rutininizi tamamlayın.
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GÖZENEKLERİ SIKILAŞTIRIN: KAOLİN KİLİ VE YEŞİL ÇAY MASKESİ
Kaolin kili, fazla sebumu emer ve cildi arındırırken hassas ciltler için bile güvenli bir seçenek sunar. Yeşil çay ise cildi yatıştırır ve ferahlatır.
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TARİF
1 yemek kaşığı kaolin kili
1 fincan demlenmiş, soğutulmuş yeşil çay
Kil ve çayı karıştırarak bir macun oluşturun. Maskeyi cildinize sürün, 10 dakika bekletin ve ılık suyla durulayın.
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KIZARIKLIĞI AZALTIN: YULAFLI MASKE
Yulaf, cildi yatıştıran ve kızarıklığı azaltan avenantramid adlı antioksidanlar içerir. Hassas ciltler için birebirdir.
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TARİF
1 porsiyon sade yulaf ezmesi
Yulafı hazırlayıp soğutun, ardından cildinize uygulayın. 10-15 dakika beklettikten sonra soğuk suyla durulayın.
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YORGUN GÖZLER İÇİN: KAHVE MASKESİ
Kafein, göz altındaki şişkinliği azaltmak için mükemmeldir. Kahve ve bal karışımıyla gözlerinizi canlandırabilirsiniz.
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TARİF
½ yemek kaşığı kahve telvesi
1 tatlı kaşığı bal
Karışımı göz altınıza sürüp 10 dakika bekletin, ardından nazikçe durulayın.
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LEKELERİ AZALTIN: PAPAYA MASKESİ
Papaya, doğal alfa hidroksi asitler ve papain enzimi içerir. Bu özellikleri sayesinde cildinizi nazikçe peeling yaparak aydınlatır.
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TARİF
½ su bardağı ezilmiş papaya
2 yemek kaşığı bal
Karışımı cildinize sürün, 15-20 dakika bekletin ve ılık suyla durulayın.
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KURU CİLTLERE ÇÖZÜM: KAKAO TOZU MASKESİ
Kakao, süt ve bal birleşimiyle cildinizi nemlendirin ve canlandırın.
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TARİF
1 tatlı kaşığı kakao tozu
2 tatlı kaşığı süt
1 tatlı kaşığı bal
Karışımı cildinize sürün, 15 dakika bekletin ve durulayın.
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SİVİLCELERE KARŞI: MANUKA BALI MASKESİ
Manuka balı, doğal bir anti-inflamatuar ve antibakteriyel bileşen içerir. Akneye meyilli ciltler için idealdir.
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TARİF
1 yemek kaşığı Manuka balı
İsterseniz 1 kapsül aktif karbon ekleyebilirsiniz. Karışımı cildinize sürüp 15-20 dakika bekletin ve durulayın.
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TÜM CİLT TİPLERİNE UYGUN: MAÇHA VE ALOE MASKESİ
Maçha ve aloe vera, cildi yatıştırır ve çevresel etkilerden korur.
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TARİF
1 tatlı kaşığı maçha tozu
½ tatlı kaşığı saf aloe vera jeli
Karışımı cildinize sürün, 15-20 dakika bekletin ve durulayın.
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CİLDİNİZE IŞILTI KATIN: BALKABAĞI MASKESİ
Balkabağı, alfa hidroksi asitler ve C vitamini açısından zengin olduğu için cildi aydınlatır ve korur.
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TARİF
4 yemek kaşığı balkabağı püresi
1 yemek kaşığı sade yoğurt
Karışımı cildinize sürün, 10-15 dakika bekletin ve durulayın.