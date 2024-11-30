Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Cildinizi şımartmanın en doğal yolu: Ev yapımı maskelerle bakım rehberi!

        Doğal malzemelerle ışıl ışıl bir cilt: Her cilt tipine uygun DIY maskeler!

        Cildinizi şımartmanın zamanı geldi! Üstelik bunu yaparken bütçenizi zorlamanıza gerek yok. Kendi ev yapımı maskelerinizle cilt problemlerine doğal çözümler bulabilir, sağlıklı ve ışıl ışıl bir görünüm elde edebilirsiniz. İşte detaylar!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.11.2024 - 10:30 Güncelleme: 30.11.2024 - 10:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Yüz maskeleri cildinize ihtiyaç duyduğu bakımı sunmanın en rahatlatıcı yollarından biridir. Ancak her bütçeye uygun olmamaları, bu keyfi biraz kısıtlayabilir. İşte tam da bu noktada DIY yüz maskeleri devreye giriyor. Kendi maskenizi evde hazırlayarak hem bütçenizi koruyabilir hem de cildinize hak ettiği özeni gösterebilirsiniz!

        • 2

          DOĞAL BİR PEELİNG: TARÇIN VE KAKAO MASKESİ

          Bu maske, cildi yenileyici, nemlendirici ve peeling etkisiyle öne çıkıyor. Tarçın, antienflamatuar özellikleriyle cildi yatıştırırken, kakao güçlü bir antioksidan olarak cildinizi korur ve yeniler. Bal ise cildinize nem kazandırır.

        • 3

          TARİF

          1 tatlı kaşığı tarçın

          1 tatlı kaşığı kakao

          2 yemek kaşığı bal

          Karışımı cildinize 20 saniye masaj yaparak uygulayın ve 10 dakika bekletin. Ilık suyla duruladıktan sonra cilt bakım rutininizi tamamlayın.

        • 4

          GÖZENEKLERİ SIKILAŞTIRIN: KAOLİN KİLİ VE YEŞİL ÇAY MASKESİ

          Kaolin kili, fazla sebumu emer ve cildi arındırırken hassas ciltler için bile güvenli bir seçenek sunar. Yeşil çay ise cildi yatıştırır ve ferahlatır.

        • 5

          TARİF

          1 yemek kaşığı kaolin kili

          1 fincan demlenmiş, soğutulmuş yeşil çay

          Kil ve çayı karıştırarak bir macun oluşturun. Maskeyi cildinize sürün, 10 dakika bekletin ve ılık suyla durulayın.

        • 6

          KIZARIKLIĞI AZALTIN: YULAFLI MASKE

          Yulaf, cildi yatıştıran ve kızarıklığı azaltan avenantramid adlı antioksidanlar içerir. Hassas ciltler için birebirdir.

        • 7

          TARİF

          1 porsiyon sade yulaf ezmesi

          Yulafı hazırlayıp soğutun, ardından cildinize uygulayın. 10-15 dakika beklettikten sonra soğuk suyla durulayın.

        • 8

          YORGUN GÖZLER İÇİN: KAHVE MASKESİ

          Kafein, göz altındaki şişkinliği azaltmak için mükemmeldir. Kahve ve bal karışımıyla gözlerinizi canlandırabilirsiniz.

        • 9

          TARİF

          ½ yemek kaşığı kahve telvesi

          1 tatlı kaşığı bal

          Karışımı göz altınıza sürüp 10 dakika bekletin, ardından nazikçe durulayın.

        • 10

          LEKELERİ AZALTIN: PAPAYA MASKESİ

          Papaya, doğal alfa hidroksi asitler ve papain enzimi içerir. Bu özellikleri sayesinde cildinizi nazikçe peeling yaparak aydınlatır.

        • 11

          TARİF

          ½ su bardağı ezilmiş papaya

          2 yemek kaşığı bal

          Karışımı cildinize sürün, 15-20 dakika bekletin ve ılık suyla durulayın.

        • 12

          KURU CİLTLERE ÇÖZÜM: KAKAO TOZU MASKESİ

          Kakao, süt ve bal birleşimiyle cildinizi nemlendirin ve canlandırın.

        • 13

          TARİF

          1 tatlı kaşığı kakao tozu

          2 tatlı kaşığı süt

          1 tatlı kaşığı bal

          Karışımı cildinize sürün, 15 dakika bekletin ve durulayın.

        • 14

          SİVİLCELERE KARŞI: MANUKA BALI MASKESİ

          Manuka balı, doğal bir anti-inflamatuar ve antibakteriyel bileşen içerir. Akneye meyilli ciltler için idealdir.

        • 15

          TARİF

          1 yemek kaşığı Manuka balı

          İsterseniz 1 kapsül aktif karbon ekleyebilirsiniz. Karışımı cildinize sürüp 15-20 dakika bekletin ve durulayın.

        • 16

          TÜM CİLT TİPLERİNE UYGUN: MAÇHA VE ALOE MASKESİ

          Maçha ve aloe vera, cildi yatıştırır ve çevresel etkilerden korur.

        • 17

          TARİF

          1 tatlı kaşığı maçha tozu

          ½ tatlı kaşığı saf aloe vera jeli

          Karışımı cildinize sürün, 15-20 dakika bekletin ve durulayın.

        • 18

          CİLDİNİZE IŞILTI KATIN: BALKABAĞI MASKESİ

          Balkabağı, alfa hidroksi asitler ve C vitamini açısından zengin olduğu için cildi aydınlatır ve korur.

        • 19

          TARİF

          4 yemek kaşığı balkabağı püresi

          1 yemek kaşığı sade yoğurt

          Karışımı cildinize sürün, 10-15 dakika bekletin ve durulayın.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Haraç çetesi iş yerine el bombası attı!
        Haraç çetesi iş yerine el bombası attı!
        Halep'te çatışmalar sürüyor: Son durum ne?
        Halep'te çatışmalar sürüyor: Son durum ne?
        Suriye'de muhalifler Halep kent merkezine girdi
        Suriye'de muhalifler Halep kent merkezine girdi
        26 kişi ölmüştü! Hakkında 44 arama kararı vardı!
        26 kişi ölmüştü! Hakkında 44 arama kararı vardı!
        Dövdü! Serbest kaldı! Kapısına dayandı! "Öldüreceğim seni!"
        Dövdü! Serbest kaldı! Kapısına dayandı! "Öldüreceğim seni!"
        Engelli emekliliğinde neler değişecek?
        Engelli emekliliğinde neler değişecek?
        Çinli girişimci 6.2 milyon dolarlık muzu yedi
        Çinli girişimci 6.2 milyon dolarlık muzu yedi
        Sokak hayvanları derneğinde 20 milyon TL'lik dolandırıcılık iddiası!
        Sokak hayvanları derneğinde 20 milyon TL'lik dolandırıcılık iddiası!
        Tahsilat ve ödeme limitleri artırıldı
        Tahsilat ve ödeme limitleri artırıldı
        Elon Musk ne yapmaya çalışıyor?
        Elon Musk ne yapmaya çalışıyor?
        Sinema tarihinin en iyi 5 mafya filmi
        Sinema tarihinin en iyi 5 mafya filmi
        Filtredeki fikir ayrılıkları konuşuldu
        Filtredeki fikir ayrılıkları konuşuldu
        Zelenskiy'den ateşkes için NATO üyeliği şartı
        Zelenskiy'den ateşkes için NATO üyeliği şartı
        Bitkisel mi, hayvansal mı: Hangisi daha faydalı?
        Bitkisel mi, hayvansal mı: Hangisi daha faydalı?
        Bakan Uraloğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Uraloğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        "Yağcılarda inecek var" nereden geliyor?
        "Yağcılarda inecek var" nereden geliyor?
        Kimchi'nin şaşırtan faydaları!
        Kimchi'nin şaşırtan faydaları!
        Hasan Arat'ın 363 günü!
        Hasan Arat'ın 363 günü!
        Barça ve Real'in efsaneleri sahaya çıktı!
        Barça ve Real'in efsaneleri sahaya çıktı!
        Habertürk Anasayfa