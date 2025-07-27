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        Haberler Magazin Çiğdem Batur, Antalya tatilinde serinledi - Magazin haberleri

        Çiğdem Batur, Antalya tatilinde serinledi

        Tatil sezonunu Antalya'da açan ünlü oyuncu Çiğdem Batur, denizden yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.07.2025 - 14:25 Güncelleme: 27.07.2025 - 14:25
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        Antalya tatilinde serinledi
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        Oyuncu Çiğdem Batur, sıcak havaların kendini iyice hissettirmesiyle birlikte Antalya'da sezonu açarak tatile çıktı.

        Diğer birçok ünlü isim gibi Batur da bu tatilinden paylaşımlarını takipçileriyle buluşturdu.

        Oyuncu, serinlemek için girdiği denizden yaptığı bir paylaşımda; "Bir kulaç da sizin yerinize" notunu düştü.

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        #çiğdem batur

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