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        Haberler Gündem Çiğ vegan diyetiyle beslenen genç kadın vücudunun tükenmesi nedeniyle hayatını kaybetti

        Çiğ vegan diyetiyle beslenen genç kadın vücudunun tükenmesi nedeniyle hayatını kaybetti

        Zhanna Samsonova isimli genç kadın, son beş yıldır çiğ yemeklerden oluşan bir vegan diyeti ile besleniyordu. Zhanna'nın vegan diyetle beraber vücudunun tükendiği ve buna bağlı olarak şiddetlenen bir enfeksiyon yüzünden hayatını kaybettiği bildirildi.

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        Habertürk
        Giriş: 01.08.2023 - 11:56
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          Zhanna Samsonova, Instagram'da vegan diyetini paylaşan bir fenomendi. Aslen Rusya'lı olan 40 yaşındaki Zhanna, Güneydoğu Asya'da yaşıyordu ve son beş yıldır meyveler, ayçiçeği tohumu filizleri, meyve smoothie'leri ve meyve sularından oluşan çiğ bir vegan diyeti ile besleniyordu.

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          Ancak arkadaşlarına göre hayatının son birkaç ayında yeme alışkanlıkları endişe verici bir şekilde kısıtlayıcı hale geldi.

        • 3

          Genç kadının annesini Vera Samsonova, 21 Temmuz'da Rus gazetesi Vechernyaya Kazan'a verdiği demeçte, kızının "vegan diyeti ile vücudun tükenmesi" ile şiddetlenen "kolera benzeri bir enfeksiyondan" hayatını kaybettiğini bildirdi. Ancak fenomenin resmî ölüm sebebi henüz açıklanmadı.

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          Anne, kızının beslenme şeklini hiçbir zaman onaylamadığını ve kızını daha dengeli bir beslenme düzeni için ikna etmeye çalıştığını ancak Zhanna'nın reddediğini belirtti.

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          Newsflash ile konuşan Zhanna'nın isimsiz bir arkadaşı, Zhanna'yı birkaç ay önce Sri Lanka'da "bitkin" gördüklerini iddia etti. "Tedavi görmesi için onu evine gönderdiler. Ancak yine kaçtı. Onu Phuket'te gördüğümde dehşete kapıldım.

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          Onun bir kat yukarısında yaşıyordum ve her sabah cansız bedenini bulmaktan korkuyordum. Onu tedavi görmesi için ikna ettim ama başaramadı.'" dedi.

        • 7

          The Times'a göre Zhanna son yedi yıldır keskin kokulu ve dikenli bir meyve olan durian meyvesi yediğini ve bunun yeme bozukluğunu körüklediğini bildirdi. Bu iddiaya rağmen Instagram'da Zhanna'nın çeşitli içecekler, vegan hamburgerler, çorbalar, salatalar gibi farklı yemek tarifleri paylaştığı görülüyor.

        • 8

          Kaynak: Daily Mail

          Fotoğraflar: Zhanna Samsonova Instagram

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