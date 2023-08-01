Çiğ vegan diyetiyle beslenen genç kadın vücudunun tükenmesi nedeniyle hayatını kaybetti

The Times'a göre Zhanna son yedi yıldır keskin kokulu ve dikenli bir meyve olan durian meyvesi yediğini ve bunun yeme bozukluğunu körüklediğini bildirdi. Bu iddiaya rağmen Instagram'da Zhanna'nın çeşitli içecekler, vegan hamburgerler, çorbalar, salatalar gibi farklı yemek tarifleri paylaştığı görülüyor.