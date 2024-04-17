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        Haberler Yemek Yapma Çiğ köfte nasıl yapılır? Evde pratik ve kolay çiğ köfte yapma yolları!

        Çiğ köfte nasıl yapılır? Evde pratik ve kolay çiğ köfte yapma yolları!

        Çiğ köfte 7'den 70'e herkesin severek tükettiği bir yemeğimizdir. Dürüm olarak ya da porsiyon halinde çiğköfte tüketmek ama dışarıdan söylemek istemiyorsanız sizin için evde kolay çiğ köfte tarifi hazırladık! İşte, evlerinizde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz çiğ köfte tarifi!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.04.2024 - 16:44 Güncelleme: 17.04.2024 - 16:44
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        • 1

          Evde kendi çiğ köftesini yapmak isteyenler nasıl yapacakları konusunda araştırma yapıyor. Çiğ köfte her ne kadar yapımı zor gözükse de aslında evlerinizde kolaylıkla yapabilirsiniz! İşte, adım adım evde kolay çiğ köfte yapma tarifi!

        • 2

          MALZEMELER

          1,5 su bardağı çiğ köftelik esmer bulgur (200 ml su bardağı)

          1 su bardağı sıcak su

          2 yemek kaşığı isot

          2 tatlı kaşığı tuz

          1 adet kuru soğan

          1 yemek kaşığı yoğurt

          1 yemek kaşığı biber salçası

          2 yemek kaşığı domates salçası

          2 yemek kaşığı nar ekşisi

          2 yemek kaşığı sıvı yağ

          1 adet limonun suyu

          (Yanında tüketmek için; lavaş, kıvırcık ya da göbek marul kullanabilirsiniz)

        • 3

          HAZIRLANIŞI

          Evde çiğ köfte yapımı için uygun bir kap içerisinde 1,5 su bardağı esmer bulguru koyun. Ardından üzerine sıcak suyu ekleyin ve 15 dakika boyunca bulguların yumuşayıp şişmesi için üzerini güzelce kapatıp bekleyin. Bu süre kullandığınız bulgurun cinsine göre kısalabilir ya da uzayabilir.

        • 4

          İyi bir sonuç elde etmek için kullandığınız bulgurun çiğ köftelik esmer bulgur olmasına mutlaka dikkat etmelisiniz.

          Bulguların yumuşamasını beklediğiniz sırada diğer malzemelerin hazırlanışına geçebilirsiniz.

        • 5

          Kabuğunu soyduğunuz kuru soğanı yemeklik olacak şekilde ince doğrayın. Dilerseniz soğanı rendeleyebilir ya da robottan geçirebilirsiniz fakat bu şekilde küçük küçük doğramak çiğ köftenizin lezzetini arttıracaktır.

          Doğranan soğanları avcunuzun içine alarak güzelce sıkın ve soğanın acı suyu çıkarın.

        • 6

          15 dakika geçmesinin ardından bulgurun üzerini açın. Bulgurun çiğ köfte için doğru kıvamı aldığını anlayabilmek için bulgurdan bir parça alın ve elinizle sıkın. Bulgurunuz elinizde şekil alıyorsa güzelce şişmiş ve kıvama gelmiş demektir. Eğer kıvam almıyor ve dağılıyor ise üzerine biraz daha sıcak su ekleyerek kıvam almasını sağlayabilirsiniz.

        • 7

          Hazır olan bulgurları çiğ köfte yoğurma tepsisi üzerine alın. Üzerine tuz ve isotu ekleyerek yoğurmaya başlayın.

          Suyu sıkılan soğanları ekleyin ve iyice karıştırmaya devam edin.

        • 8

          Çiğ köfte harcınıza domates salçası, biber salçası, yoğurt, sıvı yağ, limon suyu, nar ekşisini ilave edin.

          Çiğ köfte harcını yarım saat kadar iyice yoğurun. Bu aşamada malzemeleri güzelce yedirebilmek önemli. Çiğ köfte için kullanacağınız isotun iri taneleri olması ve yağlı olması çiğ köftenin harcının rengini alması açısından önemlidir.

        • 9

          Çiğ köfte harcı istediğiniz kıvama geldiğinde elimize bir parça alın, bu parçayı sıkarak şekil verin. Çiğ köfte yapılışı sırasında eldiven kullanmak çiğ köftenin pürüzsüz olmasını sağlar. Ara sıra ellerinizi ıslatmanız daha iyi şekil verebilmenize yardımcı olur.

        • 10

          Şekil verme işlemi ardından çiğ köftenizi servise hazırlayabilirsiniz. Servis sırasında marul, limon, maydanoz, nar ekşisi kullanabilirsiniz. Aynı zamanda çiğ köftenizi lavaş arasına koyarak dürüm şeklinde tüketebilirsiniz.

          Size verilen ölçülerle 30 adet kadar çiğ köfte elde edebilirsiniz. Afiyet olsun!

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