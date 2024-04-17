Çiğ köfte nasıl yapılır? Evde pratik ve kolay çiğ köfte yapma yolları!

Evde kendi çiğ köftesini yapmak isteyenler nasıl yapacakları konusunda araştırma yapıyor. Çiğ köfte her ne kadar yapımı zor gözükse de aslında evlerinizde kolaylıkla yapabilirsiniz! İşte, adım adım evde kolay çiğ köfte yapma tarifi!