Birçok kişi, çiğ eti yıkamanın daha hijyenik bir uygulama olduğunu düşünyor ancak uzmanlar, bunun bir yanılgı olduğunu söylüyor.

Çiğ etin üzerinde olabilecek bakteriler pişirme işlemi sırasında zaten ölür ve kendiliğinden sterilize olur ancak eti çiğken yıkamak, yarardan çok zarar verebilir. Çiğ eti yıkadığınızda, bakteriler mutfağınızdaki diğer yiyeceklere, mutfak eşyalarına ve yüzeylere yayılabilir. Buna çapraz bulaşma denir. Peki, bunu engellemek için neler yapabilirsiniz? İşte, detaylar...