Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Ciara, Benin vatandaşlığı aldı - Magazin haberleri

        Ciara, Benin vatandaşlığı aldı

        Grammy ödüllü şarkıcı Ciara, Benin'in soy bağına dayalı vatandaşlık programı kapsamında vatandaşlığa kabul edilen ilk kişi oldu. Resmi tören sonrası Ouidah kentini ziyaret eden sanatçı, 'köle yolu' parkurunu yürüyerek duygusal anlar yaşadı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 19:52 Güncelleme: 28.07.2025 - 22:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Benin vatandaşı oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        ABD'li siyahi şarkıcı Ciara, Benin'in soy bağına dayalı vatandaşlık programı kapsamında vatandaşlık aldı. Grammy ödüllü şarkıcı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, Birleşmiş Milletler Afrika Kökenli Kadınlar ve Kızlar Uluslararası Günü vesilesiyle Benin vatandaşlığına kabul edilen ilk kişi olduğunu duyurdu.

        Benin Adalet Bakanı Yvon Detchenou, Dışişleri Bakanı Olushegun Adjadi Bakari ve Kültür Bakanı Jean Michel Abimbola'nın katılımıyla düzenlenen törende, Ciara ile birlikte iki Afrika kökenli kişi daha vatandaşlık hakkı kazandı.

        Törende konuşan Ciara; "Atalarıma duyduğum saygı ve sevgiyi burada derinden hissettim. Bu topraklara aidiyetimi artık sadece kalbimde değil, resmi kimliğimle de taşıyorum" ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Resmi törenin ardından Ciara, 17 ila 19'uncu yüzyıllar arasında Batı Afrika'daki köle ticaretinin önemli merkezlerinden biri olan Ouidah kentini ziyaret etti. Ardından, köleleştirilmek üzere Afrika’dan kaçırılan insanların ABD'ye götürülmeden önce yürümek zorunda kaldıkları son 4 kilometrelik 'köle yolu' olarak bilinen parkuru adımladı.

        BENİN'DE VATANDAŞLIK YASASI EYLÜL 2024’TE YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

        Benin hükümeti, Eylül 2024’te yürürlüğe giren yasa kapsamında Afrika kökenli kişilere vatandaşlık hakkı tanımaya başladı. Yasaya göre vatandaşlık başvurusu yapacak kişilerin 18 yaşını doldurmuş olması, başka bir Afrika ülkesinin vatandaşı olmaması ve soy bağını resmi belgelerle ya da devlet onaylı DNA testiyle kanıtlaması gerekiyor.

        Başvurunun kabul edilmesi için, kişinin soy ağacında Afrika kıtasından transatlantik köle ticareti kapsamında sürgün edilmiş Sahra altı Afrika kökenli bir atasının bulunması şartı aranıyor. Ayrıca yasa, 1944’ten önce köle ticareti nedeniyle sürgün edilen bölgelerde doğan Sahra altı Afrika kökenlileri de kapsıyor.

        AFRİKA KÖKENLİLER KÖKLERİNE DÖNÜYOR

        REKLAM

        Afrika kıtasındaki bazı ülkeler, ataları köle ticareti yoluyla Amerika’ya götürülen kişilerin torunlarına vatandaşlık hakkı tanıyan çeşitli düzenlemelere imza atıyor.

        Gine-Bissau, 2021’de benzer bir program başlatmış ve Haziran ayında 9 kişiye vatandaşlık vermişti. Gana’da 2018’de hayata geçirilen 'Geri Dönüş Yılı' girişimiyle yüzlerce Afrika kökenli kişi, özellikle ABD’den gelen başvurularla Gana vatandaşlığına kabul edildi.

        Sierra Leone, Gabon, Zimbabve, Kenya, Cabo Verde ve Nijerya da benzer uygulamaları devreye sokan ülkeler arasında yer alıyor.

        TRANSATLANTİK KÖLE TİCARETİ

        15'inci yüzyılın sonlarından 19'uncu yüzyılın ortalarına kadar süren transatlantik köle ticareti, yaklaşık 12,5 milyon Afrikalının zorla Amerika kıtasına götürülmesine yol açtı. Bu sistem, Avrupa, Afrika ve Amerika arasında kurulan köle ticareti üçgeninin temelini oluşturdu.

        Batı Afrika kıyılarından başlayan köle ticareti, kıtada büyük demografik kayıplara ve sosyal yapının derinden sarsılmasına neden oldu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #ciara
        #Benin

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bursa yangınında son durum! 1 kişi tutuklandı
        Bursa yangınında son durum! 1 kişi tutuklandı
        Gökalp İçer tutuklandı
        Gökalp İçer tutuklandı
        Karabük'te 6. gün! Bakan Yumaklı son durumu aktardı
        Karabük'te 6. gün! Bakan Yumaklı son durumu aktardı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bursa'daki yangında FETÖ izi! Yangını çıkaran böyle anlattı
        Bursa'daki yangında FETÖ izi! Yangını çıkaran böyle anlattı
        Yeni yatı 1.5 milyon Euro
        Yeni yatı 1.5 milyon Euro
        Medvedev'den Trump'a yanıt
        Medvedev'den Trump'a yanıt
        Gedson Fernandes, Rusya yolcusu!
        Gedson Fernandes, Rusya yolcusu!
        28 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        28 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        Trump'tan tepki çeken açıklama
        Trump'tan tepki çeken açıklama
        Gelin arabasının çarptığı 3 yaşındaki çocuk öldü
        Gelin arabasının çarptığı 3 yaşındaki çocuk öldü
        Galatasaray iki isimle nikah tazeledi!
        Galatasaray iki isimle nikah tazeledi!
        Yüksek lisans diploması iptal edildi
        Yüksek lisans diploması iptal edildi
        'Kiss Cam'e rağmen öpüşmedi
        'Kiss Cam'e rağmen öpüşmedi
        Guardiola'dan şaşırtan karar!
        Guardiola'dan şaşırtan karar!
        "Yüzüyor sandım, cansız beden çıktı!"
        "Yüzüyor sandım, cansız beden çıktı!"
        Kamu işçisi grev kararını astı
        Kamu işçisi grev kararını astı
        Serbest bırakıldı
        Serbest bırakıldı
        Yapraklar bile dökülüyor! "Yangın pandemisi yaşıyoruz!"
        Yapraklar bile dökülüyor! "Yangın pandemisi yaşıyoruz!"
        "Kadınların geride bırakılmadığı bir dünyayı destekliyoruz"
        "Kadınların geride bırakılmadığı bir dünyayı destekliyoruz"
        Habertürk Anasayfa