Ciara, Benin vatandaşlığı aldı

ABD'li siyahi şarkıcı Ciara, Benin'in soy bağına dayalı vatandaşlık programı kapsamında vatandaşlık aldı. Grammy ödüllü şarkıcı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, Birleşmiş Milletler Afrika Kökenli Kadınlar ve Kızlar Uluslararası Günü vesilesiyle Benin vatandaşlığına kabul edilen ilk kişi olduğunu duyurdu.

REKLAM advertisement1

Benin Adalet Bakanı Yvon Detchenou, Dışişleri Bakanı Olushegun Adjadi Bakari ve Kültür Bakanı Jean Michel Abimbola'nın katılımıyla düzenlenen törende, Ciara ile birlikte iki Afrika kökenli kişi daha vatandaşlık hakkı kazandı.

Törende konuşan Ciara; "Atalarıma duyduğum saygı ve sevgiyi burada derinden hissettim. Bu topraklara aidiyetimi artık sadece kalbimde değil, resmi kimliğimle de taşıyorum" ifadelerini kullandı.

REKLAM

Resmi törenin ardından Ciara, 17 ila 19'uncu yüzyıllar arasında Batı Afrika'daki köle ticaretinin önemli merkezlerinden biri olan Ouidah kentini ziyaret etti. Ardından, köleleştirilmek üzere Afrika’dan kaçırılan insanların ABD'ye götürülmeden önce yürümek zorunda kaldıkları son 4 kilometrelik 'köle yolu' olarak bilinen parkuru adımladı.

BENİN'DE VATANDAŞLIK YASASI EYLÜL 2024’TE YÜRÜRLÜĞE GİRDİ Benin hükümeti, Eylül 2024’te yürürlüğe giren yasa kapsamında Afrika kökenli kişilere vatandaşlık hakkı tanımaya başladı. Yasaya göre vatandaşlık başvurusu yapacak kişilerin 18 yaşını doldurmuş olması, başka bir Afrika ülkesinin vatandaşı olmaması ve soy bağını resmi belgelerle ya da devlet onaylı DNA testiyle kanıtlaması gerekiyor. Başvurunun kabul edilmesi için, kişinin soy ağacında Afrika kıtasından transatlantik köle ticareti kapsamında sürgün edilmiş Sahra altı Afrika kökenli bir atasının bulunması şartı aranıyor. Ayrıca yasa, 1944’ten önce köle ticareti nedeniyle sürgün edilen bölgelerde doğan Sahra altı Afrika kökenlileri de kapsıyor. AFRİKA KÖKENLİLER KÖKLERİNE DÖNÜYOR REKLAM Afrika kıtasındaki bazı ülkeler, ataları köle ticareti yoluyla Amerika’ya götürülen kişilerin torunlarına vatandaşlık hakkı tanıyan çeşitli düzenlemelere imza atıyor.

Gine-Bissau, 2021’de benzer bir program başlatmış ve Haziran ayında 9 kişiye vatandaşlık vermişti. Gana’da 2018’de hayata geçirilen 'Geri Dönüş Yılı' girişimiyle yüzlerce Afrika kökenli kişi, özellikle ABD’den gelen başvurularla Gana vatandaşlığına kabul edildi. Sierra Leone, Gabon, Zimbabve, Kenya, Cabo Verde ve Nijerya da benzer uygulamaları devreye sokan ülkeler arasında yer alıyor. TRANSATLANTİK KÖLE TİCARETİ 15'inci yüzyılın sonlarından 19'uncu yüzyılın ortalarına kadar süren transatlantik köle ticareti, yaklaşık 12,5 milyon Afrikalının zorla Amerika kıtasına götürülmesine yol açtı. Bu sistem, Avrupa, Afrika ve Amerika arasında kurulan köle ticareti üçgeninin temelini oluşturdu. Batı Afrika kıyılarından başlayan köle ticareti, kıtada büyük demografik kayıplara ve sosyal yapının derinden sarsılmasına neden oldu.