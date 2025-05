'Chucky'yi canlandıran oyuncu Ed Gale hayatını kaybetti

'Çocuk Oyunu' (Child's Play) serisinin ikonik karakteri 'Chucky'yi canlandıran aktör Ed Gale, 61 yaşında yaşama veda etti.

Ed Gale, hayatını Los Angeles’taki bir bakımevinde kaybetti.

41 DOLARLA BAŞLADI, 130 PROJEYE ULAŞTI

Yeğeni Kayse Gale, bulunduğu duygusal paylaşımda, amcası için; "Son selamını verdi ve şimdi ahirette başrol oynuyor" ifadelerini kullandı. Ed Gale’in hayat hikâyesini de paylaşan Kayse, ünlü oyuncunun 20 yaşında cebinde sadece 41 dolarla California’ya otostopla gittiğini, sonrasında 130'dan fazla film, dizi ve reklam projesinde yer aldığını söyledi.

Ed Gale, sinema kariyeri boyunca ‘Howard the Duck’, ‘Chopper Chicks in Zombietown’, ‘Spaceballs’, ‘Bones’ ve ‘O Brother, Where Art Thou?’ gibi filmlerde rol aldı.

