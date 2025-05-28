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        Haberler Magazin 'Chucky'yi canlandıran oyuncu Ed Gale hayatını kaybetti - Magazin haberleri

        'Chucky'yi canlandıran oyuncu Ed Gale hayatını kaybetti

        'Çocuk Oyunu' adlı sinema filmindeki 'Chucky' karakteriyle özdeşleşen Ed Gale, 61 yaşında Los Angeles'ta bir bakımevinde yaşamını yitirdi hayatını kaybetti. Oyuncunun ölüm nedeni henüz açıklanmadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.05.2025 - 19:54 Güncelleme: 28.05.2025 - 22:30
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        'Chucky' hayatını kaybetti
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        'Çocuk Oyunu' (Child's Play) serisinin ikonik karakteri 'Chucky'yi canlandıran aktör Ed Gale, 61 yaşında yaşama veda etti.

        Ed Gale, hayatını Los Angeles’taki bir bakımevinde kaybetti.

        41 DOLARLA BAŞLADI, 130 PROJEYE ULAŞTI

        Yeğeni Kayse Gale, bulunduğu duygusal paylaşımda, amcası için; "Son selamını verdi ve şimdi ahirette başrol oynuyor" ifadelerini kullandı. Ed Gale’in hayat hikâyesini de paylaşan Kayse, ünlü oyuncunun 20 yaşında cebinde sadece 41 dolarla California’ya otostopla gittiğini, sonrasında 130'dan fazla film, dizi ve reklam projesinde yer aldığını söyledi.

        Ed Gale, sinema kariyeri boyunca ‘Howard the Duck’, ‘Chopper Chicks in Zombietown’, ‘Spaceballs’, ‘Bones’ ve ‘O Brother, Where Art Thou?’ gibi filmlerde rol aldı.

        Fotoğraflar: Shutterstock

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        #chucky
        #Ed Gale
        #Childs Play

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