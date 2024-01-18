Chuck Norris 12 yıl sonra ekranlara geri dönüyor

OYUNCULUĞA EŞİ İÇİN ARA VERDİ

Öte yandan Chuck Norris'in mesleğine ara vermesinin nedeni işe eşinin yakalandığı hastalık. Norris'in eşi Gena O'Kelley, 'Romatoid Artrid adı verilen bir hastalığa yakalanmıştı. Bunun için de bazı manyetik rezonans taramalarına girmek zorunda kaldı. Bu taramalar öncesinde enjekte edilen kontrast maddeye Gena'nın bedeni tepki gösterdi. Kendi anlatımıyla sanki bütün bedeninden bir asit akımı geçiyormuş gibi hissetti.

Bu duygu uzun süre devam edince Chuck Norris eşini hastaneye götürdü. Doktorlar hiçbir sorun göremediler. Ama bu arada Gena O'Kellly de günden güne güçten düştü. Hatta bebek mamasıyla beslenir hale geldi.