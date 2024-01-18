Chuck Norris 12 yıl sonra ekranlara geri dönüyor
En son 2012'de 'Cehennem Melekleri 2'de 'Booker' karakterine hayat veren Chuck Norris, 12 yıl aradan sonra ekranlara yeni bir projeyle geri döneceğini açıkladı
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Aksiyon filmlerinin usta oyuncularından ABD'li oyuncu Chuck Norris, hayranlarına müjde verdi.
Son olarak 2012'de 'Cehennem Melekleri 2'de 'Booker' karakterine hayat veren Chuck Norris, oyunculuğa geri döndüğünü duyurdu.
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'Agent Recon' adlı filmde 'Alastair' karakterini canlandıran Chuck Norris, yeni projesini; "Hepinizin bunu görmesi için sabırsızlanıyorum. Bizi izlemeye devam edin" sözleriyle duyurdu.
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OYUNCULUĞA EŞİ İÇİN ARA VERDİ
Öte yandan Chuck Norris'in mesleğine ara vermesinin nedeni işe eşinin yakalandığı hastalık. Norris'in eşi Gena O'Kelley, 'Romatoid Artrid adı verilen bir hastalığa yakalanmıştı. Bunun için de bazı manyetik rezonans taramalarına girmek zorunda kaldı. Bu taramalar öncesinde enjekte edilen kontrast maddeye Gena'nın bedeni tepki gösterdi. Kendi anlatımıyla sanki bütün bedeninden bir asit akımı geçiyormuş gibi hissetti.
Bu duygu uzun süre devam edince Chuck Norris eşini hastaneye götürdü. Doktorlar hiçbir sorun göremediler. Ama bu arada Gena O'Kellly de günden güne güçten düştü. Hatta bebek mamasıyla beslenir hale geldi.
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GÖZÜ EŞİNDEN BAŞKA KİMSEYİ GÖRMEZ OLDU
İşte çifti zorlayan bu süreç uzadıkça uzadı. Gena O'Kellly yataktan kalkamaz hale geldi. Chuck Norris de onun yanından bir dakika bile ayrılmadı.
Her ne kadar Gena O'Kellly'nın bakımını bir hemşire üstlense de Chuck Norris'in gözü eşinden başka hiçbir şeyi görmedi. Onun yanında olabilmek için mesleğini bir kenara attı. Çift, bu zor günlerde Gena O'Kelley'in manyetik görüntüleme için kullanılan kimyasal maddeden zehirlendiğini ileri sürdü.
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Fakat doktorlar, gadolinyum adı verilen bu maddenin insan vücuduna zarar vermeden atılmak üzere tasarlandığını ileri sürüp bu iddiayı reddetti. Chuck Norris, onun tedavisi için 2 milyon doları gözden çıkardı.
Sadece bununla da yetinmedi ve manyetik görüntüleme sırasında kullanılan gadolinyumdan kaynaklanabilen zehirlenmelere karşı insanları bilinçlendirmek için de faaliyetlerde bulunmayı sürdürdü.
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DAVA AÇTILAR AMA SONUÇ ELDE EDEMEDİLER
Chuck Norris ve Gena O'Kelley, 2017'de bu ilacı üreten firmaya karşı 10 milyon dolarlık bir dava açtı. Fakat 2020'de herhangi bir anlaşma yapılmadan dava düştü.
Chuck Norris 2020'de konuk oyuncu olarak kamera karşısına geçtiği Hawaii Five - 0 ve TNA iMPACT! Wrestling dışında eskisi gibi mesleğine geri dönmedi. Şimdi çift, ikiz çocuklarıyla birlikte Teksas'ta yaşıyor. Aslına bakılırsa bu, Norris için gerçek bir emeklilik değil.
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Eski günlerinden ve kariyerinden çok uzakta, eşinin sahip olduğu su şirketini yönetiyorlar birlikte. Bir sosyal medya paylaşımında belirttiği gibi "güzel ve harika karısıyla vakit geçirmeyi" hiçbir şeye değişmiyor. Bu arada Norris ve eşi, kazanç amacı gütmeyen bir organizasyon aracılığıyla çocuklar için karate dersi de düzenliyor.
Fotoğraflar: Instagram, HT