Christine Baumgarther'dan Kevin Costner'a: Davayı ben açtım, masrafları sen öde
18 yıllık eşi Kevin Costner'dan boşanma kararı alan Christine Baumgartner, mahkeme masrafları için hatırı sayılır miktarda para talep etti. Baumgartner'ın Costner'dan mahkeme masrafları için 844 bin dolar finansal destek talebinde bulunduğu öne sürüldü
- 1
'Kurtlarla Dans', 'Bodyguard', 'Harberci' ve 'Kusursuz Dünya' gibi filmlerin başrol oyuncusu Kevin Costner, özel hayatında çalkantılı bir döneme girmişti. Kevin Costner, Christine Baumgartner ile 18 yıllık evliliğini sonlandırma kararı almıştı.
Christine Baumgartner, Kevin Costner'dan 260 bin dolar nafaka talep etmişti. İkili arasındaki nafaka davası sonuçlanmış, mücadeleyi Kevin Costner kazanmıştı. Yapılan son duruşmada Santa Barbara'daki bir yargıç, son olarak ünlü aktörün üç çocuğu için ödediği nafakayı 63 bin dolara düşürmüştü.
- 2
Christine Baumgartner'ın resmen boşanmak üzere olduğu eşinden mahkeme masrafları için de hatırı sayılır miktarda para talep ettiği ileri sürüldü. İkili, nafaka davasının ardından bu kez kasım ve aralık aylarında eş nafakası ve diğer maddi paylaşımlar nedeniyle mahkemede karşı karşıya gelecek.
"BU İSTEĞİN ARDINDAN SİNİRLENDİ"
Hukuk savaşının ikinci bölümü için hazırlıkları başladı. Christine Baumgartner, Kevin Costner'dan mahkeme masrafları için 844 bin dolar finansal destek talep ediyor.
Ünlü oyuncuya yakın kaynaklar, Kevin Costner'ın eski eşinin maddi isteklerini 'saçma sapan' diyerek nitelendirdiğini ve bir hayli sinirlendiğini belirtildi.
- 3
"BU TALEPLERİ OYALAMA TAKTİĞİ"
Kasımda başlayacak olan duruşmalarda Christine Baumgartner ile Kevin Costner arasında yapılan evlilik anlaşması masaya yatırılacak. Baumgartner, bu anlaşmanın değiştirilmesini talep ediyor. Çünkü iddialara göre; evlilik öncesi o anlaşmaya imza atarken bazı maddelerin ne anlama geldiğini tam olarak anlamamış. Costner'a göre ise Baumgatner'ın bütün bu talepleri bir tür oyalama taktiği...
Christine Baumgartner'in değiştirmek istediği bu anlaşma nedeniyle yine yüklü bir miktarda mahkeme harcaması yapması gerektiği kaydedildi.
-
- 4
"KENDİ MAHKEME ÜCRETLERİNİ ÖDEYEBİLECEK DURUMDA"
Kevin Costner'ın avukatı Laura Wasser da bu ücretlerin şişirilmiş olduğunu savunarak, oyuncu için bunları ödemenin mantıksız olduğunu ve yıldızın bu çok büyük talebe karşılık vermesinin beklendiğini belirtti.
Wasser, Christine Baumgartner'ın bu 'mantıksız' taleplerinin çoğunun başarısızlıkla sonuçlandığını ve her iki taraf için de dava masraflarını artırdığını ekledi.
Avukat Laura Wasser, Kevin Costner olayda daha çok para kazanan taraf olmasına rağmen Baumgartner'ın da kendi mahkeme ücretlerini ödeyebilecek durumda olduğunu da ifade etti.
- 5
EVLİLİKTE İHANET İDDİALARI
Çift, daha önce de ihanet söylentileriyle gündeme gelmişti. Kevin Costner'in bir dönem rol aldığı 'Yellowstone' adlı yapımda görevli bir kadından çocuk sahibi olduğu öne sürülmüştü. Ancak oyuncuya yakın bir kaynak bu söylentinin doğru olmadığını savunmuştu.
Daha sonra da Christine Baumgartner'ın emlakçı Daniel Starr ile Kevin Costner'ı aldattığı konuşuluyordu. Baumgartner da çıkan haberlerin ardından Starr ile ilişkisi olduğu iddialarını reddetmişti.
Fotoğraflar: AP, Reuters