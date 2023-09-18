Christine Baumgarther'dan Kevin Costner'a: Davayı ben açtım, masrafları sen öde

"KENDİ MAHKEME ÜCRETLERİNİ ÖDEYEBİLECEK DURUMDA"



Kevin Costner'ın avukatı Laura Wasser da bu ücretlerin şişirilmiş olduğunu savunarak, oyuncu için bunları ödemenin mantıksız olduğunu ve yıldızın bu çok büyük talebe karşılık vermesinin beklendiğini belirtti.



Wasser, Christine Baumgartner'ın bu 'mantıksız' taleplerinin çoğunun başarısızlıkla sonuçlandığını ve her iki taraf için de dava masraflarını artırdığını ekledi.



Avukat Laura Wasser, Kevin Costner olayda daha çok para kazanan taraf olmasına rağmen Baumgartner'ın da kendi mahkeme ücretlerini ödeyebilecek durumda olduğunu da ifade etti.